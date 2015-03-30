Для чего Bloomberg вырабатывает российский тренд?

В последнее время Bloomberg часто пишет о том, что санкции уже никак не влияют на Россию. Как отмечают аналитики издания, подобные ограничения не могут уничтожить такую крупную экономику, да и вообще среди населения паника давно закончилась.

Издание делает большой акцент на важности действий руководителей центробанка и министерства финансов, благодаря которым в довольно сложной ситуации они смогли избежать серьезных ошибок и сохранить экономику России открытой. Смотрите сами, например, недавно вышла статья с заголовком "Экономическая команда Путина творит чудеса". Как доказательство своих слов Bloomberg говорит, что на прошлой неделе (впервые с лета 2014 года) выросли валютные резервы страны.

Очень часто агентство уделяет внимание новостям о российском рубле — журналисты рассказывали о движении процентных ставок за последние несколько месяцев, о реакции рынка на эти действия, а в последнее время часто говорят, что именно нынешние высокие ставки и стабилизация экономики сделали российскую валюту привлекательной для инвестиций. Поэтому она и укрепляется, даже несмотря на низкие нефтяные котировки.

Кстати, это не первая подобная статья у Bloomberg. Пару недель назад издание уже публиковало статью о том, что российская экономика стабилизируется, про сильный рубль, а на прошлой неделе была статья о роли главы центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной в этом процессе (есть, кстати, перевод у нас в блогах). Этот текст как был подводит итоги предыдущих публикаций и формирует определенный российский тренд. Но для чего?

Если говорить подробнее о валютных резервах страны, то здесь прежде всего издание обращает внимание на их структуру. Год назад, в январе 2014 г., Россия держала в долговых бумагах США $131,8 млрд, но потом из-за нестабильной геополитической ситуации начала избавляться от них — тем самым увеличивая вложения в евро и золото. И вот по итогам 2014 года резервы России упали на 23,9%, вложения в доллары снизились на 37,6% - до $82,2 млрд. Получается, что Россия держит в американских трежерис меньше, чем Турция, Сингапур или Ирландия. В то же время на валютном рынке доллар сильно укрепился к другим валютам. Это отчасти объясняет падение российских резервов, ведь их считают в долларах. За неделю, завершившуюся 20 марта, евро вырос к доллару почти на 3%, именно поэтому российские валютные резервы выросли на $1,2 млрд, пишет Bloomberg.

Рубль укрепляется и это во многом объясняет желание спекулянтов заработать. Многие эксперты стали говорить о стратегии carry trade, которую спекулянты сейчас активно используют, чтобы получить выгоду на укреплении российской валюты. Они занимают в долларах под нулевые ставки, затем вкладывают в рубль под более высокие — так и появляется спрос на рубли. Вспомните, что в конце 2014 года ставки по рублю были 17%, сейчас - 14%, и такие уровни очень привлекательны для спекуляций по carry trade. Может быть, именно с этой целью агентство и создает российский тренд, чтобы суметь заработать на этом вовремя? Если учесть, что аналитики агентства имеют доступ к огромному количеству источников и самым разным данным, такая версия не выглядит безосновательной. Впрочем, использование той стратегии тоже не безопасно — если рубль резко укрепится, могут возникнуть негативные последствия для российской экономики. И наоборот - спекулятивные деньги очень нестабильны, поэтому если спекулянты начнут массово закрывать свои позиции, это сильно дестабилизирует российский финансовый рынок.