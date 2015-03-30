Цены на нефть продолжают падать

В понедельник цены на нефть упали: трейдеры сосредоточены на том, удастся ли Ирану и шести мировым державам завтра достигнуть соглашения по ядерной программе. Если страны договорятся, то санкции против страны будут постепенно сняты. Это будет означать, что топлива на перенасыщенном рынке дополнительно прибавится. «Любое послабление санкций против Ирана будет означать дальнейшее давление на нефтяные цены», — комментируют ситуацию эксперты.

На момент 10.41 мск майский фьючерс на Brent стоит 55,91 долларов за баррель, на WTI – 48,05 долларов.



По прогнозам банка Barclays, рост американского производства будет поддерживать перенасыщение рынка и во втором квартале, а мировой спрос на нефть к тому времени не усилится. Усиление доллара тоже создает встречный ветер, мешая ценам на нефть восстановиться. Потенциально цена может подняться только после действий ОПЕК, но крупнейший экспортер и неформальный лидер картеля — Саудовская Аравия — наотрез отказывается снижать свое производство, чтобы не терять рынок сбыта.



