Что ждет нас на этой неделе

Календарь деловых событий на текущую неделю очень богатый. Кратко пробежимся по тем ключевым точкам, которые будут определять движения рынков.

В понедельник (7 июля) будет опубликован отчет Швейцарского национального банка о валютных резервах и объеме операций на валютных рынках, а в Канаде станут известны индекс

PMI

и количество выданных разрешений на строительство.

Вторник (8 июля) богат на активность: в Австралии и Новой Зеландии будут выпущены данные частного сектора по деловой уверенности, Япония и Германия гордо покажут миру свои торговые балансы. Швейцария выдаст отчеты об инфляции потребительских цен и в розничных продажах. Будут наконец опубликованы данные об изменении объема промышленного производства в Великобритании.

В среду (9 июля) Австралия сделает доклад о потребительских настроениях, в Китае появятся индексы потребительских цен и цен производителей, а ФРС опубликует протокол июньского заседания.

В четверг (10 июля) на финансовые рынки мира будут влиять Новая Зеландия (данные частного сектора о производственной активности), Япония (данные по объему заказов на оборудованию и по активности в сфере услуг, Франция (доклад о промышленном производстве), Великобритания (торговый баланс и решение Банка Англии по процентной ставке).

В пятницу, 11 июля, событий совсем немного. Будут опубликованы данные по австралийской ипотеке, и по занятости в Канаде.



