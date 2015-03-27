Европейские рынки не сильно отличились — почти всё закрылось в «красной» зоне

Второй день подряд европейские фондовые индексы к закрытию оказались в «красной» зоне, причина падения акций та же, что у американских — новости о военной операции в Йемене, пишет Bloomberg. Падение было у всех 19 западноевропейских индексов, даже греческий индекс ASE упал на 3,7%, хотя у Греции были хорошие новости - ЕЦБ предоставил банкам страны экстренное финансирование на 1 млрд евро.

В итоге в четверг к закрытию торгов индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,9% - до отметки 394,54, индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 14,25 пункта (падение на 0,39%) - до 3669,79, британский FTSE 100 упал на 1,37% - до 6895,33, французский индекс CAC 40 опустился на 0,29% - до 5006,35, а германский DAX уменьшился на 0,18% - до уровня 11843,68.

Как сообщали вчера новостные агентства, коалиция из 10 стран во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене, уже вчера днем нанесла авиаудары по повстанцам-хуситам в столице Сане. Как стало известно позже, поддержку в плане разведданных и логистики оказывают США.

Из-за опасений разрастания конфликта упали акции нефтедобывающих компаний, которые вчера утром демонстрировали хороший рост после подъема нефтяных котировок. Единственная группа в списке Stoxx 600, которая закрылась в плюсе, это компании-автопроизводители.

Авиакомпании продолжили терять стоимость из-за растущих цен на нефть — ценные бумаги International Consolidated Airlines Group снизились на 3,4%, Lufthansa - на 2,9%, Air France - KLM - на 1,3%. Спустя неделю после запуска новой системы фиксинга стоимость акций London Stock Exchange Group Plc упала на 5,6%.