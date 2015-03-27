Американские фондовые торги закрылись в минусе четвертую сессию подряд

С самого начала недели рынкам акций США не везет — вот уже четвертый день подряд они закрываются в «красной» зоне. Аналитики с ужасом начинают говорить, что начался поток тех самых «сдувающихся» прибылей и лопающихся "пузырей". В четверг фондовые индексы США упали на 0,2-0,3%. По оценке MarketWatch, нынешняя отрицательная динамика была самым длительным спадом за последние два месяца.

Вчера индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,23% - до уровня 17678,23, Standard & Poor's 500 снизился на 0,24% - до 2056,15, а Nasdaq Composite ушел вниз на 0,27% - до отметки 4863,36. Главным «снижающим» фактором стала новость о военном конфликте в Йемене, и уже к вечеру к нему добавились отчеты по экономике США.

Участники рынка беспокоятся, что очередной сезон корпоративной отчетности за прошедший квартал будет плохим. Уже с 8 апреля компании начнут публиковать свои отчеты, первым традиционно будет Alcoa Inc. Эксперты прогнозируют падение прибыли компаний из индекса Standard & Poor's 500 на 5,6%, что будет первым снижением с 2009 года.

Почти все из десяти отраслевых групп S&P 500 вчера упали. Акции компании SanDisk Corp. обвалились на 18,5%, когда она ухудшила прогноз выручки на текущий квартал. Подешевели также акции предприятий розничной торговли - в частности, Staples Inc. - на 3,2%, Best Buy Co. - на 2,6%, Macy's Inc. - на 2,3%.

Котировки акций ведущих высокотехнологических компаний вчера выросли: International Business Machines Corp. - на 0,9%, Apple Inc. - на 0,7%, Intel Corp. - на 0,6%.