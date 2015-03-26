Индексы Уолл-стрит начали падением четвертую сессию подряд

Во время утренней торговли на Уолл-стрит продолжают падать американские основные индексы. Dow 30 потерял к 17.36 мск 0,43%; S&P 500 упал на 0,36%; Nasdaq ослаб на 0,56%. Это «антиралли» продолжается уже четвертый день подряд.

Свое падение продолжил биотехнологический сектор: соответствующий подындекс Nasdaq потерял 1,3%, а по итогам недели и вовсе просел на 8%. Всю текущую неделю инвесторы борются с разочарованием по поводу экономических данных США. Хорошо заметны признаки ослабления экономики. С начала недели S&P упал уже почти на 3%, а Nasdaq потерял почти 4%.



Кенни Полкари, директор O'Neill Securities, говорил о том, что тотальная распродажа биотехнологических акций — не что иное, как фиксация прибыли путем продажи самого эффективного рыночного сектора, и бояться ничего не нужно. «Если люди хотят денег, то они собирают их в тех секторах, которые принесли больше всего прибыли, это нормально. То, что мы увидели распродажу в техническом и биотехнологическом секторах, совсем не означает, что сейчас начнут дешеветь акции на более широком рынке». Также господин Полкари отметил, что конфликт в Йемене, разумеется, тоже не мог не сказаться на негативном тоне фондовой Америки. «Это будет вносить свою долю беспокойства», — добавил он. Правда, нет худа без добра: энергетический подындекс S&P 500 прибавил уже 0,2%.

Если говорить об отдельных компаниях, то с ошеломляющего падения начали торговую сессию ценные бумаги SanDisk Corp. Они обвалились сразу на 17% на фоне сокращения годового и квартального прогноза дохода.



