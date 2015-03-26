Европейские индексы продолжают падать. Нефть растет

Мрачная экономическая макростатистика вызвала серьезное падение индексов Уолл-стрит на сессии в среду, вдобавок к этому растет напряженность в Йемене. В связи с этим на резком подскоке нефтяных цен снизился доллар, чуть подрос евро. Нефть Brent на момент 13.43 мск стоит 58,58 долларов за баррель (поставка в мае), майские же фьючерсы на WTI выросли до 51,14 долларов. Всё это негативно сказывается на индексах Старого Света.

Сразу же после начала торгов Stoxx Europe 600 потерял 1%. На 13.45 мск DAX потерял 1,36%, FTSE 100 снизился на 1,10%, CAC 40 ослаб на 1,19%. Относительно прилично чувствует себя только энергетический подындекс, который, впрочем, не может сегодня вытащить европейские фондовые рынки в зеленую зону.



«Политика вернулась, хотя она, скорее всего, никуда и не уходила. Рынки привычно нервно отреагировали на новости о боевых действиях в Йемене», — прокомментировал ситуацию экономист UBS Пол Донован.