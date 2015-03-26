Доллар продолжает сдавать позиции

Доллар двигается в узком диапазоне, подойдя к четырехнедельному минимуму против иены на фоне разочаровывающей макростатистики и новостей из Персидского залива, поднявших цену на нефть. К другим основным валютам американец тоже падает.

На момент 9.52 мск USDJPY находится на уровне 118,72, EURUSD торгуется на 1,0997, GBPUSD — 1,4896.



Статистика, появившаяся во время американской сессии показала, что расходы на товары длительного пользования снижаются вот уже шестой месяц. Это послужило очередным доказательством того, что экономика США резко замедлилась в начале года.

Всплеск цен на нефть, который произошел сегодня из-за начала военного конфликта в Йемене, может сказаться на росте всей мировой экономики. «Цена на энергоносители существенно выросла, и это может стать хорошей новостью для ФРС, потому что с усилением нефти ослабнет доллар, и регулятор сможет наконец привести инфляцию к целевому уровню. Нам остается только наблюдать, как далеко зайдет восстановление цен и насколько оно будет устойчивым», — говорит рыночный стратег Sumimoto Mitsui Trust Bank, Аяко Сера.

Евро снова тестировал уровень $1,1000, продемонстрировав быстрый и качественный отскок от 12-летнего минимума в $1,0457 две недели назад.

«Наши технические аналитики считают, что текущая коррекция может зайти и выше, с целью на уровне $1,1180. Но в долгосрочной перспективе нисходящий тренд по-прежнему остается устойчивым”, — пишет сегодня в своей записке для клиентов Эльза Лингос, старший валютный стратег-аналитик RBC.