Европейские рынки обвалились вчера до двухмесячных минимумов

В среду падение европейских фондовых индексов было самым сильным за 2 месяца, хотя буквально днем раньше показатели фондов были очень близки к историческим максимумам. Об этом сообщает сегодня Bloomberg.

Так, индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в среду на 1% - до отметки 398,43, причем снижались все 17 западноевропейских рынков, и только в Греции был выходной. В то же время индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 1,27% - до уровня 3684,04, британский FTSE 100 упал на 0,41% - до 6990,97, французский CAC 40 снизился на 1,32% - до 5020,99, а германский DAX обвалился на 1,17% - до отметки 11865,32.

Самая плохая динамика среди 19 отраслевых индикаторов была в высокотехнологичном секторе - компании из этого списка сократили капитализацию вслед за американскими конкурентами на слабых отчетах о заказах на товары длительного пользования в США.

Вчера акции авиаперевозчика Deutsche Lufthansa продолжили падение, потеряв в цене еще на 0,5% из-за крушения самолета. Британский банк Barclays подешевел на 2,5%, когда получил плохие оценки аналитиков.