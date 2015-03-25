Цены на нефть навсегда ушли из зоны Златовласки

Колумнист Reuters, Рихард Хайнберг, размышляет о том, что произошло с ценой на нефть и обратимо ли это. Для иллюстрации он приводит интересную метафору — так называемую зону Златовласки. Этот астрономический термин означает область в космосе, в пределах которой может появиться планета, где, в свою очередь, может появиться жизнь. Это редкое сочетание условий, поэтому зона Златовласки очень узка. Чтобы оказаться в обитаемой зоне, планета не должна находиться ни слишком далеко от звезды, ни слишком близко, а звезда должна быть ни слишком горячей, ни слишком теплой.

Посмотрим, как использует Рихард Хайнберг этот образ?



«Пять лет назад я написал статью под названием «Златовласка и три топлива». В ней я обсуждал то, что называю ценовой зоной Златовласки для нефти, газа и угля. Это должна быть зона, в которой цена достаточно высока, чтобы стимулировать производителей, но и довольно доступна, чтобы не задавить спрос потребителей. С тех пор, как началась эпоха ископаемого топлива, эта зона существовала для всех его видов. Иногда цена уходила на верхнюю границу зоны, иногда опускалась в нижнюю ее часть, но всегда оставалась в пределах этой комфортности.

И теперь зона Златовласки для нефти перестала существовать. Ее больше нет. И это будет иметь ошеломительные последствия для всей мировой экономики в будущем.

В течение последнего десятилетия зона Златовласки для нефти неуклонно мигрировала вверх. По мере того, как истощались месторождения и росли темпы производства, нефтедобытчикам приходилось все больше вкладывать в производство нефти, выросла себестоимость барреля. С 30 долларов за баррель в 2005 году цены взлетели почти до $150 в 2008. Они, конечно, рухнули во время экономического кризиса, но потом все равно отползли назад и обжили район 100 долларов, где и находились до середины 2014 года. Но в этот период экономика не чувствовала себя уверенно и хорошо. Несмотря на огромные вливания, стимулирование расходов и низкие процентные ставки, восстановление после кризиса 2008 года было медленным, и вид у глобальной экономической системы был довольно анемичный.

Тем не менее, при 100 долларах за баррель цена на нефть была достаточно высокой, чтобы стимулировать развитие гидроразрывных технологий добычи. Небольшие компании арендовали землю и использовали дорогие методы бурения, чтобы выкачать нефть там, где раньше геологи классифицировали ее как «сложнодобываемую». Это повлекло за собой образование хрупкой бизнес-модели, которой для существования нужны не только высокие цены на нефть, но и легкодобываемые деньги (которые тоже наличествовали в виде огромного количества дешевых кредитов из-за опущенной до нуля процентной ставки ФРС).

В итоге добыча нефти в США резко выросла, разразился «сланцевый бум», и это в конечном итоге оказало влияние на цены. С середины 2014 года цена на «черное золото» упала вдвое, осев в районе исторической средней цены в $ 50 за баррель (с поправкой на инфляцию). Потребители стали гораздо счастливее, чем при нефти по 100 долларов, а вот производители начали увядать. В американской нефтяной отрасли уже сейчас наблюдается более 75 000 уволенных сотрудников, балансы нефтедобывающих компаний становятся всё хуже и хуже, многие буровые установки потихоньку сворачивают свою работу.

Как показывает опыт, для потребителей оптимальная цена на нефть составляет 40 — 60 долларов за баррель. Если она становится выше, то начинают дорожать товары и услуги — в частности, транспорт, причем до уровней, не очень вписывающихся в современную модель потребления, сформировавшуюся на март 2015 года.

А вот для производителей приемлемая зона находится в районе 80 — 120 долларов за баррель, ниже — просто нет смысла в инвестициях. Так что производство нефти будет тормозить, и в конце концов к этому нужно быть готовыми.

Вы заметили, что перекрывания этих зон, которое и было бы зоной Златовласки, больше не существует? Цена на нефть в 70 долларов за баррель не будет достаточно высокой, чтобы обеспечить отрасли отскок доверия инвесторов и вдохновить их на крупный раунд вливаний в нефтедобычу. Очевидно, что для потребителей 70 долларов за баррель — куда более приемлемая цена, чем 100 долларов, но гораздо счастливее они, когда цена балансирует вокруг 50 долларов. Зона Златовласки разрушена.

Большинство аналитиков убеждают нас в том, что добыча нефти скоро замедлится, спрос возрастет, цены отскочат вверх, и все будут счастливы. Но это не так. Нам не говорят главного: Златовласка мертва. Больше не будет цены, которая устраивала бы всех. Есть балансирование между двумя крайностями, и одно можно сказать точно: цены на нефть вступают в период крупной волатильности.

Нефтяные трейдеры получат широкое поле деятельности: на волатильности можно крупно заработать (и крупно проиграть). А для остальных это коварная ловушка. Волатильность будет намекать нам на реальные масштабы нашего риска: мы создали экономическую систему, которая в основном зависит от невозобновляемого, исчерпаемого ресурса. Такая система никогда не сможет стать устойчивой. И если наша зависимость от нефти каким-то волшебным образом не исчезнет, то все мы так и будем продолжать мчаться в неизвестность по ночной ухабистой дороге с выключенными фарами."



Рихард Хайнберг, для Reuters. Перевод - Odillia

