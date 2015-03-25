Доллар стабилен на понижении, у евро есть некоторые краткосрочные перспективы

Доллар остановился в районе двухнедельного минимума против корзины основных валют в среду. На момент 10.29 мск пара EURUSD находится на отметке 1,0925; GBPUSD — на 1,4866; USDJPY — на 119,73.

Инвесторы начали обрезать длинные позиции по доллару еще на прошлой неделе, после того, как ФРС заняла «голубиную позицию» касаемо повышения ставок. После этого американская валюта отскочила от своих 12-летних максимумов.

Евро остается стабильным, чуть отступив от вчерашнего максимума в $ 1,1029.



Аналитики BNP Paribas пишут сегодня в своей записке для клиентов: «Ценовые движения согласуются с нашими ожиданиями: участники рынка, ориентированные на долгосрочные действия, будут заинтересованы в покупке USD выше отметки 1,10, и мы подозреваем, что отток инвесторов из еврозоны по-прежнему будет ограничивать возможности для ралли единой валюты».

Тем не менее, евро отскочил от 12-летнего минимума в $1,0457, достигнутого 16 марта. Фиксация прибыли в преддверии окончания квартала может дать евро в краткосрочной перспективе еще немного импульса к повышению, говорит Ли Джин Янг, аналитик Aberdeen Asset Management (Сингапур).