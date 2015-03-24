Проблема на рынке США: загадочный феномен облигаций вернулся

Похоже, инвесторы не могут получить достаточно американских гособлигаций. Несмотря на то, что глава ФРС Джанет Йеллен настойчиво намекала на прошлой неделе, что регулятор может повысить процентные ставки в июне, инвесторы пошли и купили еще больше облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая была на прошлой неделе на уровне 2,11%, упала до 1,94% во время пресс-конференции Йеллен в среду. И она по-прежнему колеблется в районе этих уровней. Обычно доходность облигаций всегда снижается, когда цены растут.

Но вот проблема: ситуация на рынке должна быть полностью противоположной — когда ФРС повышает ставки, доходность облигаций должна идти вверх. Алан Гринспен когда-то прозвал это "загадкой". Он был обеспокоен этим еще 10 лет назад, потому что усложнил тем самым работу ФРС.

Бывший глава ФРС использовал это слово в феврале 2005 года, чтобы описать тот факт, что долгосрочные казначейские облигации теряли доходность, хотя ФРС повышала краткосрочные ставки.

Текущий председатель Федеральной резервной системы Йеллен пока не говорила об этой «загадке» облигаций. Но вы удивитесь, если она не думает об этом. Дело в том, что обычно повышение ставки по краткосрочным кредитам делается для того, чтобы удержать экономику и финансовые рынки от перегрева. Доходность 10-летних гособлигаций является важной опорной точкой для потребителей и инвесторов. Она также влияет на ставки по ипотечным кредитам.

Многие финансовые эксперты считают, что долгосрочные процентные ставки были низкими слишком долго — они говорят это уже с середины 2000-х годов. По их мнению, низкие ставки помогли создать пузырь на рынке недвижимости, что привело к большим провалам в секторе, Великой рецессии и крупному кризису кредитного сектора. Конечно, Йеллен хотела бы избежать таких страшных последствий.

Но низкие доходности долгосрочных облигаций часто являются признаком экономической слабости. Если ФРС хочет поднять процентные ставки, когда рынок обеспокоен замедлением экономики, это снова может стать проблемой. Проще говоря, рынок облигаций как бы говорит ФРС, что экономика еще не достаточно сильна, чтобы адекватно отреагировать на повышение ставок - даже самое небольшое.

И вот еще предупреждение от CNN-Money: Йеллен может "говорить" о более высоких доходностях облигаций, чем есть на самом деле. Этот трюк часто использовал Гринспен. После его упоминания о «загадке» облигаций в 2005 году доходность 10-летних облигаций подросла примерно с 4% до 4,7% в течение нескольких недель.

У ФРС по-прежнему есть $4,5 трлн на своем балансе. Несмотря на то, что ФРС больше не покупает новые облигации, она до сих пор реинвестирует основные платежи по облигациям. Йеллен вновь сказала на прошлой неделе, что ФРС продолжит реинвестировать на рынке облигаций, пока не почувствует, что «экономические условия достаточно подходящие, чтобы начать поднимать ставки».

Конечно, переживают за облигации многие — ведь даже у иностранных покупателей - в частности, у Китая и Японии — есть большой объем казначейских американских облигаций, поскольку рынок США все еще считается самым безопасным рынком в мире, чтобы вложить свои деньги. Кроме того, облигации становятся еще более привлекательными теперь, когда Европа начала их выкуп в рамках программы количественного смягчения (подобная той, которую проводила ФРС до прошлого года). Доходность европейских облигаций даже ниже, чем ставки по долговым бумагам США. Но эта загадка не может длиться бесконечно. Рано или поздно рынок облигаций или сама ФРС будет сигнализировать, что пора что-то менять.

Если 10-летние облигации останутся на таком низком уровне, когда ФРС начнет ужесточение денежно-кредитной политики, есть риск, что краткосрочные процентные ставки будут выше долгосрочных процентных ставок. Этот феномен экономисты называют перевернутой кривой доходности. И это не очень хорошо — такое бывало перед каждой рецессией в последние 50 лет.