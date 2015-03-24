Доллар вырос во вторник, однако подвигов от него не ждут

Доллар вырос против корзины основных валют во вторник после того, как один из высоких чиновников ФРС США, Джон Уильямс, заявил, что ждать повышения процентной ставки осталось не дольше нескольких месяцев. EURUSD сейчас, на 10.19 мск, торгуется на 1,0911, потеряв 0,31%; GBPUSD колеблется в районе 1,4920 (минус 0,23%), иена потеряла против американца 0,05%: USDJPY торгуется на уровне 119,66.



Отскок доллара участники рынка связывают еще и с техническими факторами: в дальнейшем валюта может столкнуться с дальнейшим длинным пологим спадом — все-таки официальная риторика Джанет Йеллен призывает инвесторов не торопиться с ожиданиями повышения ставки. Сейчас индекс доллара, даже несмотря на временный отскок, остается значительно ниже почти 12-летнего максимума, установленного ранее в этом месяце.

«Позиция доллара после вчерашних заявлений Уильямса стала чуть крепче, и по нему открыто много коротких позиций», — говорит Синдзи Куреда, глава торговой группы в Sumimoto Mitsui Banking Corporation.

Вице-президент ФРС, Стэнли Фишер, сегодня высказывался, что американский регулятор «определенно ждет» того, чтобы начать повышение ставки в этом году, несмотря на то, что рынки пока еще не пошли в абсолютно идеальную позицию.



