Американские индексы меняются умеренно и разнонаправленно

В начале торгов биржевые индикаторы США не имеют единой динамики. Это поведение индексов не повторяет характер торгов на прошлой неделе, когда был существенный рост почти всех показателей, сообщает Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:18 мск вырос на 0,33% - до 18186,71, Standard & Poor's 500 подрос на 0,19% - до 2112,03, а Nasdaq Composite упал на 0,01 — до 5026,40. Напомним, что индекс Standard & Poor's 500 на прошлой неделе поднялся на 2,7%, двигаясь самыми большими темпами за последние 1,5 месяца, а Nasdaq в пятницу превысил отметку в 5000 пунктов — очень близко к тому максимуму, который был зафиксирован в 2000 году, когда лопнул "пузырь доткомов".

Сегодня внимание участников рынка обращено к выступлениям руководителей Федеральной резервной системы - главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер, председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и зампреда ФРС Стэнли Фишер.

Акции медицинской компании Gilead Science упали сегодня на 1,9%, Tenet Healthcare выросли на 2,7%, Biogen Idec Inc. снизились на 1,4%.

Курс акций железнодорожной компании Kansas City Southern упал на 6,2%, а оператор круизных лайнеров Carnival Corp. потерял 2,7% рыночной стоимости, когда Deutsche Bank ухудшил рекомендации по его акциям и понизил прогноз котировок.