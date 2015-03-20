Рубль дешевеет вслед за падением нефти

В пятницу днем на валютных торгах российский рубль торгуется с небольшим отрицательным движением в парах с долларом и евро. Похоже, рубль вновь следует динамике нефти и слабеет сегодня также из-за отсутствия каких-либо крупных денежных потоков. Кроме того, пара EUR/USD ведет себя сегодня относительно спокойно.

К 14:16 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 60,58, а EUR/RUB — на отметке 64,73, по данным investing.com. Ожидание аналитиков пока оправдывается — к примеру, эксперт Андрей Зайцев из Абсолют Банка прогнозирует сегодня доллар в пределах 59,90-60,50.

"Всю неделю поддержку рублю оказывали экспортеры в преддверии налоговых платежей в понедельник. Отметим и дальнейшее снижение вмененной волатильности на опционном рынке, что также указывает на дальнейшую стабилизацию рыночных ожиданий. Все это позитивно для рубля, хотя при текущих уровнях рублевых цен на нефть дальнейшее его укрепление выглядит маловероятным", - говорит аналитик Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия.



