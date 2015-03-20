Новая система фиксации цен на золото дает преимущества Китаю

С сегодняшнего дня на рынке физического золота начались радикальные изменения — теперь процедура фиксинга цен на золото (как и раньше, дважды в день) будет проводиться уже не четырьмя лондонскими банками, а средствами торговой платформы Международной сырьевой биржи.

Кроме того, уже с 1 апреля Управление по финансовому надзору получит дополнительные полномочия и сможет регулировать не только участников, но и сам фиксинг. Таким образом «слитковые» банки больше не смогут полностью контролировать цены, а все непосредственные участники рынка и доверенные клиенты получат доступ к фиксингу.

В итоге рынок золота получит два важных аспекта. Во-первых, лондонский рынок перестает быть нерегулируемым и становится «частично регулируемым», а это снижает возможности манипулировать ценами. Во-вторых, если китайские госбанки начнут регистрироваться в качестве участников, они смогут доминировать на лондонском рынке физического золота, потому что им больше не нужно будет покупать металл через посредников — как это было при старой схеме. На то, что Китай включится в игру, рассчитывают многие эксперты.

Но каковы будут последствия после перехода к регулируемому рынку? При прежнем порядке покупатель или продавец должны были торговать через посредника — ими были банки-участники фиксинга. Информация, которую получали эти банки из данных текущих торгов, имела огромное значение и давала большое преимущество перед всеми остальными дилерами.

Плюс к этому покупатели и продавцы теперь во время торгов будут абсолютно анонимными. Так новая платформа будет давать всем равные возможности, не давая кому-либо отдельные преимущества. И самое главное, что господствовать на рынке станут не та «привилегированная четверка», а участники с самыми большими деньгами. Очень вероятно, что это будут как раз китайские участники, потому что госбанки в стране уже контролируют крупнейший рынок физического золота в Азии - Шанхайскую золотую биржу.

А вот и первые "звоночки" после запуска новой методики фиксинга - к 11:53 мск цена фьючерсов на золото с поставкой в апреле поднялась на 0,11% - до отметки $1170,30 за унцию, хотя два дня назад торговались около уровня $1150.

