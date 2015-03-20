Торги в США закрылись в «красной» зоне

В четверг торги на американских биржах закрылись в основном в минусе, индексы Dow Jones и S&P 500 упали, а NASDAQ продолжил рост. Последний начал расти еще в среду — после объявления решений Федеральной резервной системы. Об этом пишет сегодня The Wall Street Journal.

На торгах вчера больше всего обвалились акции энергетических компаний, это связывают с падением нефтяных котировок, хотя днем ранее фондовый рынок в целом неплохо подрос, когда инвесторы поняли, что ФРС не будет спешить с повышением процентных ставок.

Итак, к закрытию торгов на рынке США индекс Dow Jones Industrial Average упал на 117,16 пункта - до отметки 17959,03, индекс Standard & Poor's 500 понизился на 10,23 пункта - до 2089,27, а NASDAQ Composite вырос на 0,19% - до отметки 4992,38.

Акции Apple вчера упали в цене на 0,8%. Кстати, со вчерашнего дня акции компании включены в список индекса Dow Jones Industrial Average — они заменили в индексе место компании AT&T. Рыночная стоимость Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снова падает — на 1,9% и 1,8% соответственно опять же вслед за падением цен на нефть.

Котировки акций компании Transocean Ltd., которая добывает шельфовую нефть, рухнули на 7,2%. К слову, поведение почти всех активов не изменилось с начала сессии, когда индексы продолжили снижение.