Насколько ты крепкий, рубль?

Сегодня глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский рубль стал с начала 2015 года «крепкой валютой». Портал Investing.com обратился к ведущим аналитикам с просьбой прокомментировать такую оценку рубля.

По мнению Евгения Кошелева, аналитика Росбанка, заявления Антона Силуанова основаны на двух факторах: это восстановление нефтяных котировок и окончание «панических» покупок валюты внутри страны.

“В целом среди валют развивающихся стран с начала года рубль выглядит одной из наиболее сильных валют: на одном полюсе находится рубль, прибавляющий порядка 1,0% против курса начала года, на другом – валюта Бразилии, теряющая порядка 17,0% своей стоимости. Однако одних технических параметров недостаточно для признания «крепости» рубля, особенно в контексте скорости его ослабления в конце прошлого года”, - говорит Кошелев. В бюджетах – федеральном и внебюджетных фондов – есть достаточно серьезные дисбалансы даже при стабилизирующейся цене на нефть. И это, в свою очередь, дает весомый повод сомневаться в устойчивости рубля в среднесрочной перспективе.

Заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич отметил, что в этом году рубль и правда можно назвать укрепляющейся валютой. И если цены на нефть стабилизируются и не будет каких-либо новых капитальных ограничений, то позитивная динамика рубля, скорее всего, сохранится. “В то же время следует обратить внимание на то, что укрепление рубля не тождественно его «крепости»: наблюдаемая тенденция является следствием стабилизации внешних факторов, а не роста фундаментальной устойчивости по отношению к ним”, - добавил Петроневич.

Некоторые аналитики называют слова Силуанова ни чем иным, как словесной инвервенцией — ее проводят, чтобы успокоить рынок и как бы подтвердить начавшийся в этом году тренд по укреплению российской валюты. По многим оценкам, рубль так и останется на уровне 60 рублей в паре с долларом и около 63 рублей в паре с евро.

По словам Искандера Абдуллаева, аналитика Sberbank CIB, внутренняя поддержка у рубля все-таки есть. “Во-первых, основные выплаты по внешним долгам компаний уже прошли. Во-вторых, за последние несколько дней ЦБ предоставил банкам значительные объемы валютного рефинансирования через сделки репо. Это означает, что у банков будет больше валютной ликвидности, а у компаний – больше возможностей распоряжаться своей выручкой”, - говорит он. Настоящий уровень ставок ЦБ вполне устраивает банки и корпорации. “Можно уверенно сказать, что кризис на валютном рынке завершился”, - смело заявляет аналитик.