Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме японского, выросли

Фондовая Азия в четверг торговалась с большим воодушевлением. За исключением Nikkei, потерявшего 0,35% по итогам дня, выросли индексы всех важнейших бирж АТР. Корейский Kospi прибавил 0,47%, Shanghai Composite окреп еще на 0,15%, продолжив свое ралли; Hang Seng показал внушительный рост на 1,48%, и, наконец, S&P/ASX подскочил на 1,86%.

Аналитики связывают такой дружный и впечатляющий рост азиатских индексов тем, что рынки в этом регионе чутко реагируют на то, что происходит на Уолл-стрит. Вчерашние новости из ФРС заставили вырасти не только американский фондовый рынок, но и позитивно сказались на соседях. Прыжок австралийского индекса связан дополнительно и с тем, что доллар резко ослабел, а это привело к росту акций горнодобывающего и энергетического секторов.



По отношению к доллару США вырос ряд азиатских валют, включая индонезийскую рупию, корейскую вону и китайский юань. Дополнительно укреплялась и японская иена: сейчас, на 11.13 мск, USD/JPY торгуется на уровне 120,66, хотя во время ночных торгов доллар падал до отметки 119,70.