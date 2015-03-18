Абсурдная "стойкость" рубля

"В глазах иностранных инвесторов Россия - это только нефть и мало что кроме нефти" - девушка, у Вас не всё в порядке с головой. Не пишите такой бред более.

Насчёт "абсурдности" - всё напротив логично: все ожидания от всех падений нефти, "санкций", и прочего уже поглощены снижением рубля с 35 до 62 за доллар. Рубль сильно недооценён сейчас.