Абсурдная "стойкость" рубля

Видели, как "цепко" держится российский рубль за уровни? Сырьевая валюта игнорирует падение цен на сырьё! Но вряд ли это надолго.
Никому не нужно объяснять, что цены на нефть имеют для курса рубля определяющее значение. Однако в последние дни нефтяной фактор потерял свою главную роль - по совершенно нелепым причинам.
Баррель нефти сорта Brent утром в среду стоит $58,03 (-0,9%). Сырьё дешевеет почти неделю, но рубль укрепляется. С одной стороны, это можно было бы объяснить налоговым периодом в России, который в этот раз касается и марта месяца, и квартала в целом. Однако значимых налоговых дней всего три, и они сосредоточены на следующей неделе. С другой, можно было бы предполагать, что рубль укрепляют искусственно, в чьих-то интересах, как это было не единожды. Если так, то в скором времени мы узнаем о крупных облигационных размещениях российских гигантов.
В первый час торгов среды доллар всё же вышел в символический плюс, текущая котировка - 61,48 руб.
Я, всё-таки, склоняюсь ко второму сценарию. В глазах иностранных инвесторов Россия - это только нефть и мало что кроме нефти. Следовательно, в рублёвых парах играет кто-то из "своих"
Автор: Анна Ростова