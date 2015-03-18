Рано радовались: ФРС не может поднять процентные ставки

Сегодня в 21:00 мск Федеральная резервная система США объявит итоги двухдневного заседания, от которого многие участники рынка ждут сюрпризов. Аналитики уверены, что регулятор изменит формулировку своего заявления о том, что он готов «проявить терпение» и сообщит наконец о вероятных сроках повышения процентной ставки. Сейчас эта ставка составляет 0-0,25%, что является историческим минимумом для регулятора. Кроме объявления итогов заседания будет также пресс-конференция с Джанет Йеллен, а также публикация прогнозов по росту экономики Соединенных Штатов.

Большинство инвесторов и аналитиков, центробанков и экономистов во всем мире ждут от регулятора повышения ставок. Однако тот пока не спешит. Более того, экономические показатели демонстрируют, что ФРС просто не может прямо сейчас или в ближайшее время приступить к тому самому повышению ставок, уверены эксперты Business Insider. Оказывается, объем промышленного производства в США в феврале вырос всего на 0,1% - эти данные хуже прогнозов (ждали роста на 0,2%). Кроме того, в январе после пересмотра отчетов увидели ухудшение - снижение на 0,3% вместо озвученного ранее роста на 0,2%.

Как уже не раз говорилось в СМИ, практически большинство участников рынка ждут, что ФРС откажется от слова "терпение" в своем заявлении и тогда это можно будет воспринять как сигнал к тому, что процентные ставки в США могут повысить уже в середине года — к слову, впервые с 2006 года. Когда проценты в банках подрастут, это привлечет больше инвесторов к американской валюте, а также повысит доходность активов в долларах. Многие инвесторы вкладывали свои средства в американские активы, ожидая как раз такого сценария, что доллар пойдет вверх против основных валют. Из-за того также наблюдаются рекордные максимумы на фондовом рынке США. Но часть аналитиков думает, что быстро укрепляющийся доллар могут воспринять наоборот, как препятствие для экономического роста в США.

ФРС завершила свою программу смягчения еще в октябре прошлого года, что сильно подстегнуло курс доллара - с января он вырос на 15% против евро. А уровень безработицы - ключевой для ФРС показатель — снизился. С одной стороны, ФРС признает, что ситуация на рынке труда улучшается, экономика стабильна, но с другой — регулятор боится, что повышение ставок может навредить начавшимся улучшениям.

Никто не ждет повышения процентных ставок на этом заседании - аналитики Bank of America говорят, что это было бы чересчур преждевременным решением. Делать какие-то конкретные и резкие заявления в ФРС тоже не будут, потому что это может негативно отразиться на рынках. Но оставлять без внимания позитивные симптомы в экономике США тоже нельзя. Скорее всего, чтобы минимизировать возможный ущерб от позитивных заявлений, ФРС скажет, что собирается "постепенно" поднимать ставки, но политика ее будет полностью зависеть от экономического роста.

"На своей пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, скорее всего, подчеркнет, что в июне просто может быть принято решение о времени увеличения ставки, и что это может произойти позже. Это будет по сути повторением ее недавней речи в Конгрессе", - считают аналитики из JPMorgan.