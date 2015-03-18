Цены на нефть продолжают падение из-за излишка запасов в США

В среду нефтяные котировки продолжили падение — трейдеры снижают цену из-за роста запасов нефти в США. Так, к 10:20 мск майские фьючерсы на Brent упали на 0,65% - до уровня $53,13 за баррель, а майские фьючерсы на WTI снизились на 1,25% - до $44,63.

По последним данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,5 млн баррелей, хотя прогноз был только в 3,8 млн баррелей. Сегодня ожидаются официальные данные Управления энергетической информации об уровнях запасов сырья в стране.

"Неважно, правильная у API информация или нет, все дело в ожиданиях рынка. Если данные сегодня будут лучше ожиданий, цены на нефть на короткое время поднимутся", - считает аналитик из OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн. "Я думаю, цены получат техническую поддержку, прежде чем вернутся к январским минимумам".

Инвесторы все еще в ожидании заявлений ФРС по итогам совещания, которое пройдет сегодня. "Если повышение процентных ставок в США будет перенесено на более поздний срок, доллар ослабнет, но лишь ненадолго", - уверены аналитики из Phillip Futures.