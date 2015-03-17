Лагард: спокойные времена кончаются. Пора готовиться к высокой волатильности

Развивающиеся рынки должны готовиться к сильному оттоку капитала, если инвесторов ждет сюрприз по времени или темпам изменения монетарных политик в странах с развитой экономикой. Об этом заявила глава МВФ, Кристин Лагард накануне того, как ФРС, как ожидается, может обозначить свой сдвиг в позиции регулирования базовой процентной ставки.

«Возможно, мы приближаемся к точке, когда США впервые с 2006 года повысят краткосрочные процентные ставки», — заявила сегодня Лагард во время своего визита в Индию. — «Даже если этот процесс хорошо управляется, скорее всего, волатильность на финансовых рынках, которая неизбежно возникнет, может привести к потенциальным рискам для стабильности».



Кристин Лагард делила сегодня сцену с руководителем Резервного Банка Индии Рагурамой Раджаном, который неоднократно призывал к более тесной координации между центробанками, чтобы оградить уязвимые рынки от сильных потрясений. Он помнит, что рупия была одной из тех валют, которые рекордно обрушились, когда ФРС дала первый сигнал о снижении объемов стимулирования в мае — июне 2013 года. Это толкнуло Индию на грань финансового краха.

Лагард призвала к более гибкому сотрудничеству между центробанками, потому что они близки к «точке перегиба».

Почти 90% экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозируют, что в среду Джанет Йеллен уберет из своей речи слово «терпение» в отношении к повышению ставки. Это, в свою очередь, будет означать, что начиная с июня и впервые с 2008 года руководство ФРС будет принимать решение о процентной ставке, основываясь на реальных показателях экономики, а не взяв на себя обязательство поддерживать затраты по займам на низком уровне.

Зарубежные инвесторы вывели 8 млрд долларов из Индии во время деноминации рупии в 2013 году — это была классическая истерика. С тех пор глава индийской резервной системы создал валютных резервов на 338 млрд долларов.

«Я боюсь, что это не было одноразовым эпизодом,» — сказала Лагард, комментируя события 2013 года. Глава МВФ призвала развивающиеся рынки хорошо подготовиться к «качелям», а также обратилась к развитым экономикам с просьбой использовать «прозрачную и эффективную коммуникацию». Лагард попросила центробанки стран быть готовыми к «временным, но агрессивным» вливаниям кэша в случае усиления волатильности.

«Мы прошли через очень долгий период полного отсутствия волатильности», сказала глава МВФ. — «Некоторые к этому привыкли, но при нормальном, естественном ходе событий волатильность — это более обычное явление, нежели ее отсутствие».