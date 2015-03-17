Московская биржа начала торги фьючерсами на китайский юань

Как сообщает пресс-служба биржи, с 17 марта начинаются торги фьючерсом на валютную пару «китайский юань-рубль» - CNY/RUB. По словам представителей Московской биржи, запуск торгов новым фьючерсом объясняется увеличением объемов торгов юанем на бирже, ростом обменных операций юань-рубль на российском валютном рынке и формированием спроса на операции хеджирования внешнеторговых контрактов между Россией и Китаем.

В прошлом году объем торговли юанем на Московской бирже вырос в 8 раз — до 395 миллиардов рублей (48 миллиардов юаней). Больше всего обменных операций было в октябре 2014 года — на сумму 541 миллион юаней.

О том, что запускаются торги фьючерсами на юань, биржа сообщила еще в прошлый четверг. Срок исполнения фьючерса — 15-е числа марта, июня, сентября и декабря.

"Мы ожидаем, что новый инструмент будет ликвидным, займет достойное место в линейке срочных контрактов Московской биржи, а также будет способствовать увеличению товарооборота между Россией и Китаем", — заявил зампредправления биржи Андрей Шеметов.

В настоящее время на срочном рынке Московской Биржи обращаются десять валютных фьючерсов: USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/UAH, USD/CAD, USD/TRY.