S&P 500 вырос максимально за 5 недель

Вчерашние торги на американском фондовом рынке закончились ростом «большой тройки» Уолл-Стрит. S&P 500 подскочил на 1,35%: так быстро он не рос уже 5 недель. Dow Jones прибавил 1,29%, Nasdaq Composite вырос на 1,19%. Выросли 9 из 10 секторов S&P 500, 28 из 30 компаний, входящих в DJIA. Такое улучшение настроения на фондовом рынке связано с интересными сделками слияний и поглощений. Плюс к тому инвесторы находятся в ожидании очередного заседания регулятора: завтра ФРС объявит решение о ставке, и все ждут, будут ли сигналы к летнему ее повышению.



Procter&Gamble Co. увеличила котировки своих акций на 2,1%: прошел слух о том, что компания рассматривает продажу или выставление на IPO некоторых своих брендов.

Фармацевты Salix Pharmaceuticals и Valeant Farmaceuticals выросли на новостях о слиянии. Они прибавили 2% и 2,5% соответственно.