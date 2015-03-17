S&P 500 вырос максимально за 5 недель

Вчерашние торги
на американском фондовом рынке закончились
ростом «большой тройки» Уолл-Стрит. S&P
500 подскочил на 1,35%: так быстро он не
рос уже 5 недель. Dow Jones прибавил
1,29%, Nasdaq Composite вырос на
1,19%. Выросли 9 из 10 секторов S&P
500, 28 из 30 компаний, входящих в DJIA. Такое улучшение
настроения на фондовом рынке связано
с интересными сделками слияний и
поглощений. Плюс к тому инвесторы
находятся в ожидании очередного заседания
регулятора: завтра ФРС объявит решение
о ставке, и все ждут, будут ли сигналы к
летнему ее повышению.
Procter&Gamble Co. увеличила котировки своих акций на 2,1%: прошел слух о том, что компания рассматривает продажу или выставление на IPO некоторых своих брендов.
Фармацевты Salix Pharmaceuticals и Valeant Farmaceuticals выросли на новостях о слиянии. Они прибавили 2% и 2,5% соответственно.