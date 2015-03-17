Европейские рынки выросли в понедельник, DAX достиг исторического максимума

Вчерашние
торги биржевые индексы Старого Света
закончили на мажорной ноте, а немецкий
национальный индекс DAX —
так и вовсе установил свой личный рекорд,
прыгнув на 2,24% и перейдя за рубеж 12000
пунктов. Сводный индекс Stoxx Europe 600
вырос на 0,9%. Dow Jones Euro Stoxx
прибавил 1,38%. FTSE 100 прибавил
1,01%.
Аналитики связывают ралли на европейских фондовых площадках с тем, что ЕЦБ начал программу скупки активов. В марте регулятор уже выкупил государственных облигаций еврозоны на 9,751 млрд евро.
Самую резвую динамику среди 19 подындексов Stoxx 600 показали автомобилестроители. Volkswagen увеличил капитализацию на 2,8%, Daimler AG — на 2,76%.
Из крупных падений — например, французский производитель строительных смесей Lafarge SA, который потерял 6,3% на новостях об условиях слияния его с швейцарской компанией Holcim (-1,3%).