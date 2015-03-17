Европейские рынки выросли в понедельник, DAX достиг исторического максимума

Вчерашние торги биржевые индексы Старого Света закончили на мажорной ноте, а немецкий национальный индекс DAX — так и вовсе установил свой личный рекорд, прыгнув на 2,24% и перейдя за рубеж 12000 пунктов. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%. Dow Jones Euro Stoxx прибавил 1,38%. FTSE 100 прибавил 1,01%.



Аналитики связывают ралли на европейских фондовых площадках с тем, что ЕЦБ начал программу скупки активов. В марте регулятор уже выкупил государственных облигаций еврозоны на 9,751 млрд евро.

Самую резвую динамику среди 19 подындексов Stoxx 600 показали автомобилестроители. Volkswagen увеличил капитализацию на 2,8%, Daimler AG — на 2,76%.

Из крупных падений — например, французский производитель строительных смесей Lafarge SA, который потерял 6,3% на новостях об условиях слияния его с швейцарской компанией Holcim (-1,3%).