Европейские индексы растут до рекордных значений в понедельник

В понедельник днем немецкие акции выросли до рекордного уровня, потому что инвесторы отвернулись от скачков евро и сосредоточились на повышении корпоративных доходов после недавнего спада валюты (евро вновь падал до 12-летнего минимума в начале дня).

Немецкий индекс DAX впервые в истории превысил отметку 12000 пунктов, а основные европейские индексы поднялись до семилетних максимумов. К 16:12 по мск индекс DAX поднялся до отметки 12080,50 (+1,50%), тогда как фьючерсы на американские индексы тоже ожидают рост перед открытием торгов на Уолл-стрит примерно на 0,5%.

Доходность, конечно, сильно отстает в Европе, и это признак того, что инвесторы боятся потерять большие деньги и ждут сигнала о том, как поведет себя доллар после заявлений Федеральной резервной системы. "Как после инъекции стероидов от ЕЦБ (в виде программы QE) продолжает набухать индекс DAX, а также другие показатели еврозоны, но инвесторы по-прежнему заинтересованы в регионе и, похоже, твердо намерены продолжать свои вложения", - говорит финансовый аналитик из Spreadex Коннор Кэмпбелл. Напомним, Европейский центральный банк на прошлой неделе начал свою программу покупки гособлигаций, которая помогла снизить доходности облигаций.

Во время торгов в понедельник французский CAC 40 вырос до отметки 5048 пунктов, а индекс FTSE 100 в Великобритании вырос на 0,36% - до 6765,03. Евро сегодня вырос на 0,64% по отношению к доллару — до отметки 1,0562. Прежде он падал до уровня 1,0457 за доллар в начале азиатской сессии, достигнув самого низкого значения с января 2003 года.



Евровалюта потеряла примерно четверть своей стоимости по отношению к доллару с середины 2014 года и потерпела крупнейшее падение с сентября 2011 года на прошлой неделе, обвалившись на 3,2%, когда ЕЦБ начал свою программу количественного смягчения.



