Латиноамериканские валюты боятся решения ФРС и сильного доллара

Сегодня в мире крепнущий доллар давит не только на российский рубль и украинскую гривну - бразильский реал, аргентинский и кубинский песо, венесуэльский боливар тоже боятся американского давления. Сильно ударить по латиноамериканским валютам может ФРС, если объявит о повышении процентных ставок.



Если американский регулятор решит поднять ставки (по мнению аналитиков, уже в июне этого года), то безусловно продолжится укрепление доллара. И тогда под его давлением будет не только евро, обвалившийся к доллару до 12-летних минимумов на прошлой неделе, и иена, которая просела до 7-летних минимумов, но и валюты развивающихся рынков. Индекс валют 20 emerging markets на прошлой неделе снижался до рекордных минимумов, и если ФРС повысит ставку, доллар в ближайшие месяцы выйдет на новые максимумы к национальным валютам большинства развивающихся стран - от Таиланда и Турции до Колумбии, Бразилии и Мексики, говорит аналитик шотландского банка RBS Дэвид Симмондс.

У аргентинского песо начнутся свои проблемы — за ним придется бежать на черный рынок. К концу 2014 года песо подешевел до уровня 8,5 песо за доллар из-за того, что в стране сняли ограничения на движение капитала. Сегодня в Аргентине есть официальный курс нацвалюты - 8,77 песо за доллар, а есть также черный рынок - 12-14 песо за доллар. Власти поняли опасность ситуации и срочно ввели очень жесткие ограничения на обмен валюты — просто так получить доллары аргентинцы теперь не могут, обязательно надо указывать цель обмена. Плюс к этому, в сутки можно обменять не более $100. Нужно больше — доказывай это банку, показывай документы о необходимости поездки за рубеж и т. п., и только потом банк сам определит, сколько клиенту нужно валюты.

Далее проблемы начнутся также у венесуэльского боливара — здесь ситуация еще сложнее из-за того, что в стране одновременно действует 4 курса: официальный, 6,30 боливара за один доллар, SICAD-1 (12 боливаров за доллар), маржинальная система валют SIMADI (в феврале - 172 боливара) и курс на черном рынке - более 200 боливаров за доллар. По сути сейчас в стране огромный дефицит валюты, и как следствие - неизбежный дефицит товаров, потому что большую часть товаров первой необходимости Венесуэла импортирует из других стран. В настоящий момент самым дефицитным товаром считается молоко, а в местных гостиницах нет даже мыла, стирального порошка и туалетной бумаги. Сложность в обмене у жителей страны в том, что взрослый житель (в том числе и иностранец) имеет право официально приобрести максимум $3 тыс. в год. Из них только $300 можно потратить на импортные товары, $500 дадут наличными, если уезжаете в тур за границу, а остальные доллары пойдут на банковскую карту, если человек сможет доказать властям о своем намерении отправиться за рубеж — покажет авиабилет в оба конца, а также декларацию об уплате налогов. Еще ситуацию с дефицитом в стране усложняют немыслимые с нашей точки зрения правила, которые ограничивают возможность посещения государственных магазинов (где цены, соответственно, ниже) - попасть в них можно только по паспорту или отпечаткам пальцев и только в определенные дни.

На Кубе все еще действует система двух валют — в стране одновременно используют две валюты — песо (CUP) и конвертируемый песо (CUC). Первый - аналог свободно конвертируемой валюты, которая ходила в России в 90-х годах прошлого века, за CUP можно покупать импортные товары. Второй имеет курс к доллару почти 1:1, однако за обмен приходится доплачивать налог 10% - к слову, только при обмене американских долларов. Правительство до сих пор надеется, что сможет объединить две валюты в одну, но для полного объединения могут понадобиться иностранные займы.

И последний «мученик» от доллара — это бразильский реал. В Бразилии функционирует режим плавающего валютного курса. В 2013 году за доллар давали чуть более 2 бразильских реалов, к концу прошлого года реал подешевел до 2,66 за доллар, а с начала 2015 года — уже больше 3 реалов за доллар. Большое давление на валюту оказывает политика в стране - инвесторы боятся, что президенту Бразилии Дилме Руссеф не удастся убедить парламент принять жесткие меры бюджетной экономии. Другой способ «укротить» инфляцию - повышение процентных ставок, и это плохо скажется на потребительском секторе и экономическом росте в целом, считает главный экономист INVX Global Partners Эдуардо Велью.

Эксперт по развивающимся рынкам из Capital Economics Нил Ширинг констатирует, что развивающиеся рынки скатываются в период медленного роста. Ведь совсем недавно считалось, что Бразилия наравне с Китаем, Индией, Турцией и Россией должны были спасти мир, уберечь от краха за счет роста своих экономик. Но в прошлом году Бразилия (самое крупное государство с переходной экономикой в Латинской Америке) не просто сбавило обороты, а оказалась в рецессии. Замедление наблюдается и в других развивающихся странах. Сейчас те самые «спасители» мировой экономки должны по возможности спасти самих себя, после того как упали цены на нефть, металл и другое сырье. И в нынешней ситуации нет ничего удивительного, что инвесторы переводят свои сбережения в доллар, и вслед за этим курсы национальных валют падают.