Кто разгадает страшную тайну октябрьской волатильности?

Mark Hulbert, колумнист MarketWatch, совершил интересное открытие. Теперь он пытается объяснить установленную им странную закономерность, а мы просто наблюдаем за ходом его рассуждений.

"Экстраординарная изменчивость фондового рынка на прошлой неделе — только цветочки. Индексы гуляли кто в лес, кто по дрова, причем скачки были весьма существенными. Тех инвесторов, которые любят спокойные деньки на рынках, октябрь не порадует: ожидается серьезный всплеск волатильности.

Простая иллюстрация: рассмотрим индикатор волатильности VIX, начиная с 1986 года, за последние 30 лет. Меня не особенно интересует абсолютное значение этого индикатора: вместо этого я вычисляю его относительное значение: отношение среднего значения VIX данного месяца к среднему значению предыдущего месяца. То есть, мы получаем своеобразный маркер «волатильность волатильности». За прошедшие тридцать лет отношение октября к сентябрю в среднем составляет 12%. Это означает, что даже при том, что сентябрь сам по себе один из наиболее изменчивых месяцев года — октябрь все равно дает нам уровень VIX на 12% выше!

Это не очень нормально, ведь среднее отношение остальных месяцев друг к другу близко к нулю! При всем этом, такая «ненормальность» октября подтверждается статистическими расчетами — то есть, данные репрезентативны.

Почему же октябрь имеет такую высокую волатильность?

Я не могу объяснить этот момент. Однозначный ответ с ходу не придумывается. Есть предположение, что необычная изменчивость в октябре вызвана некоторыми экстраординарными событиями — катастрофой 1987 и крахом рынка 2008 годов. Однако когда я устранил эти два октября из общей картины — необычайная волатильность остальных октябрей все равно оставалась на месте.

Таким образом, объяснить загадочный факт я не могу. Но ты, уважаемый инвестор, все равно на всякий случай пристегни ремень безопасности и надежно зафиксируйся: вполне возможно, совсем скоро рынки влетят в зону большой октябрьской турбулентности!"





Mark Hulbert. Перевод - Anomalia

