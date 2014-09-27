Уолл Стрит выросла в пятницу, но по итогам недели все равно в минусе

Бурная неделя, полная взлетов и падений, увенчалась на американских рынках очередным скачком, на этот раз вверх: акции резко выросли.

Признаки замедления экономик Китая и Европы столкнулись с сообщениями о экономическом росте в США. Главные индексы качались между прибылями и потерями, а перспектива ухудшения отношений между Россией и Европой добавила инвесторам проблем и головоломок.

Многие инвесторы сейчас говорят, что они готовятся к серьезным колебаниям рынка в оставшиеся месяцы года, потому что участники рынка борются с неуверенностью по поводу темпов экономического роста. Вдобавок ко всему, не определен еще срок увеличения процентной ставки ФРС.



Промышленный индекс Dow Jones в пятницу прибавил 1%, а неделю закончил снижением на тот же 1%. Прибыль в пятницу была обусловлена резким прыжком вверх акций Nike, которая прибавила 12% после регистрации неожиданно резкого увеличения квартальной прибыли.

S&P 500 прибавил 0,9%. Этого недостаточно, чтобы полностью нивелировать тот факт, что в четверг индекс обрушился на 1,6%. Поэтому в целом за неделю индекс рынка потерял 1,4%.

Индекс Nasdaq за пятницу прибавил 1%.