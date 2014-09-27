Кто виноват в недельном падении американских рынков?

В целом акции начали пятницу с повышением, а к концу дня ралли разогналось до довольно серьезных скоростей. Этому поспособствовал и отчет от Департамента Коммерции, который показал, что темпы роста в Америке во втором квартале были пересмотрены выше, до 4,6%. Этот индикатор стал последним доказательством того, что американское восстановление идет по правильному пути.



Многие инвестиционные менеджеры на долгосрочную перспективу остаются оптимистичными в отношении акций. По их мнению, устойчивый рост означает, что рынок сможет развиваться устойчиво и в условиях ужесточенной монетарной политики. Инвесторы ждут, что ФРС поднимет ставки в первой половине 2015 года. Напомню, уже в октябре американский регулятор закончит программу количественного смягчения.

Несмотря на глобальное движение вверх, многие трейдеры имели шансы заметить, что в пятницу многие инвесторы выбрали выжидательный подход. В ближайшие недели инвесторы получат много данных, которые потенциально будут влиять на рынок. Так, в четверг произойдет встреча ЕЦБ, а в пятницу американские власти отчитаются о количестве рабочих мест в сентябре.

Причины недельного падения инвесторы объясняют разными причинами. Многие считают, что виновата Россия, которая потенциально вполне готова начать конфискацию иностранных активов (грядущая национализация «Башнефти» может стать пробным камнем в процедурном отношении). Другие участники рынка считают, что всё связано с неуверенностью по поводу графика ужесточения монетарной политики со стороны ФРС: «Могут ли акции оживиться в свете повышения ставок? Это тот самый вопрос, ответ на который многие инвесторы и пытаются выяснить».

Для инвесторов сейчас играют роль слишком много непонятных и неоднозначных переменных: в четвертый квартал мы входим на сплошной неуверенности. Здесь — и курс политики ФРС, и перспектива остановки роста экономики Европы, и замедление роста в Китае.

Главный инвестиционный стратег BlackRock, Расс Костерих, комментирует ситуацию: «Волатильности будет больше, чем обычно в это время года. Эта неделя — что-то вроде дегустации, «пресс-тур» перед глобальным погружением в бури четвертого квартала».