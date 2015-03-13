Реакция рубля на решение центробанка РФ оказалась очень спокойной

В пятницу Банк России объявил о решении снизить ключевую ставку до 14% годовых. Это совпало с ожиданием рынка и потому рубль отреагировал достаточно спокойно на эту новость. К 16:02 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 60,945, а EUR/RUB — на уровне 64,449, по данным портала investing.com. Таким образом, снижение курсов валют не составило больше 0,83%.

«ЦБ выбрал даже более осторожное и взвешенное решение, чем к тому был готов рынок», – считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. К слову, некоторые эксперты ожидали более существенное снижение — до 13%. Как отмечает сам центробанк, его решению способствует курсовая стабильность рубля и замедление инфляции. Так, по данным Росстата, недельная инфляция в России осталась на минимальном за четыре месяца уровне - 0,2%.

Решение регулятора – своего рода компромисс, говорит Сергей Алин, старший аналитик ИГ «Норд-Капитал». «Банк России вынужден под пристальным вниманием СМИ и прочих ведомств идти по пути стимулов, руководствуясь не только инфляционными целями. – считает он. – На самом деле, это тактика верная, поскольку экономика сейчас переживает непростые времена, а инфляционные цели все равно уже вряд ли удастся выполнить. Ставки все равно высокие, поэтому чрезмерного эффекта от такого снижения ждать не стоит. Если в этом году продолжат придерживаться такой политики, то в итоге экономика ощутит на себе последовательный положительный эффект».

Если не будет сильного падения цен на нефть и, следовательно, курса рубля, могут быть еще нескольких последовательных снижений процентной ставки, считают аналитики британской Capital Economics. «Тем не менее, снижение будет относительно умеренным, и денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой в течение еще некоторого времени», – прогнозируют эксперты.

«Пока рубль на фоне подешевевшей нефти держится неплохо, – отметил Дмитрий Грицкевич. По прогнозу аналитиков, ослабление рубля возможно лишь при условии дальнейшего снижения цен на нефть. Рынок также ожидает заседания ФРС, которое состоится 18 марта».