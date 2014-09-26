В США фондовый рынок упал из-за проблем Apple

Американский фондовый рынок упал из-за проблем Apple, связанных с выходом неудачного обновления. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) снизился на 2,18%. Еще 1% снижения и индекс развивающихся рынков достигнет 200-х дневной средней после чего можно ждать остановки снижения.

С начала июля сырьевой индекс DBC снизился почти на 9%, но сейчас появились признаки стабилизации сырьевых цен. Все основные нефтеперерабатывающие заводы в Ираке и Сирии находятся под контролем государства, исламское государство контролируют один небольшой НПЗ в Ираке, производство нефти в Ливии растет, но при этом американские самолеты начали бомбардировку Ирака, что не добавило стабильности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть на этой неделе перестали снижаться - в октябре ждем их роста.