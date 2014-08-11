Xiaomi выходит на индийский рынок, спрос ажиотажный

Xiaomi полагает, что спрос на ее смартфоны в Индии будет не меньше, чем в родном Китае, где компания продала 15 млн устройств в прошлом квартале и обошла, таким образом, Samsung Electronics Co. и Apple Inc.

"Это самый крупный рынок помимо Китая, когда-нибудь он станет таким же, как в Китае, - сказал вице-президент Xiaomi Хьюго Барра во время телефонного интервью агентству Bloomberg. - Мы приходим в Индию в полной готовности". Освоение новых рынков — часть плана генерального директора Лэя Цзюня по выходу на мировые продажи в пятикратном объеме, что соответствует 100 млн устройствам, в следующем году.



Xiaomi, которая недавно начала распространилась на зарубежные рынки, объединилась с индийским сайтом электронной торговли Flipkart.com, где будет продавать смартфоны Mi3 за 13999 рупий ($228).



Пекинская компания Xiaomi выпустила в продажу 35 тыс. телефонов в трех онлайн-магазинах Индии, и они разошлись как горячие пирожки. Барра сказал, что компания недооценила спрос и собирается увеличить поставки: "Мы должны увеличить мощности. Моментально это сделать мы не можем из-за производственных ограничений". Сколько денег было инвестировано в Индию Барра не счел нужным комментировать.



Xiaomi входит на рынок, где южнокорейский гигант Samsung и местные производители Micromax Informatics Ltd. и Karbonn Mobiles India имеют 60% объема продаж. По словам Барра, продажи в Индии растут благодаря сарафанному радио, и Xiaomi недооценила интерес к ее продуктам, когда анализировала социальные медиа на предмет спроса. Более 200 тыс. людей зарегистрировались для участия в онлайн-продажах.



Xiaomi начинает продажи на 10 новых рынках, включая Бразилию и Россию. В то время как компания запустила свои сайты в Сингапуре и Тайвани, Индия оказалась более трудной для компании страной, поскольку инфраструктура доставки техники и сбора платежей оказалась недостаточно разработанной. "Мы знаем, что это рынок, в котором выгодно действительно построить локальный бренд с местным управлением. Нам нужно двигаться быстрее, чем мы предполагали раньше", - говорит Барра.



Производители отправили около 13,5 млн смартфонов в Индию в I квартале по сравнению с 97 млн в Китае согласно исследованию Canalys. Xiaomi начала продажи в Китае, предлагая более дешевые высокотехнологичные устройства.



Смартфон Mi3, который стоит в 3 раза дешевле iPhone 5S, имеет экран с высоким разрешением, камеру 13 мегапикселей и процессор Snapdragon от Qualcomm Inc. Компания обошла Samsung в прошлом квартале, став самым крупным продавцом смартфонов в Китае согласно Canalys и шестой по величине производитель смартфонов в мире согласно IDC. Xiaomi планирует нанять приблизительно 20 сотрудников в Индии, включая рабочих двух сервисных центров, к концу года. Компания заключит контракт с другими фирмами для создания 34 дополнительных сервисных центров и наймет разработчиков программного обеспечения для создания приложений для индийских пользователей.



"Продукты, которые мы создаем для Индии, уникальны. Они уникально упакованы, имеют уникальные лейблы, программное обеспечение на устройствах, которые мы продаем в Индии, также уникально", - сказал Барра.