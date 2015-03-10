Американские торги закрылись в «зеленой зоне»

В понедельник торги на фондовой бирже в США завершились ростом основных индикаторов. Индекс S&P 500 вырос на 0,39% - до 2079,43, промышленный индекс Dow Jones — на 0,78% - до 17995,72, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,31% - до уровня 4942,44.

Американские индексы отскочили в понедельник после внушительной просадки в конце прошлой недели. Тогда в пятницу S&P 500 уверенно падал вниз. Однако вчерашний отскок мог быть лишь техническим, и потому аналитики не исключают, что индекс может продолжить падение к уровням 2040—2050.

Пожалуй, никого не удивил вчерашний рост фондового рынка США, потому что на прошлой неделе вышли важные макроэкономические отчеты по рынку труда за февраль. Эти данные повлияли на все торги в понедельник утром. Согласно отчетам, в феврале в стране увеличилось число рабочих мест до 295 тыс., тогда как ожидали рост только на 240 тыс. В то же время уровень безработицы упал с 5,7% до 5,5%, а ждали только 5,6%.