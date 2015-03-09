Лопнет американский фондовый пузырь или нет?

Самый большой рост размеров инвестиций в американские интернет-компании в нынешнее время может привести к новому пузырю доткомов в США и краху венчурных фондов, считают эксперты. Такой кризис может сказаться еще и на европейских и азиатских рынках.

Прошлый год был одним из рекордных по уровням венчурных инвестиций в американские интернет-компании, сказано в отчете MoneyTree, PriceWaterhouseCoopers и Национальной ассоциации венчурных капиталистов США. В 2014 году начинающие американские интернет-компании привлекли инвестиций на $11,9 млрд, а это на 68% больше, чем в 2013 году. Производители софта привлекли $19,8 млрд, это на 77% больше, чем годом ранее. В итоге всего венчурных инвестиций в США в 2014 году было на сумму $48,3 млрд.

В то же время, в Европе общий объем венчурного финансирования за 2014 год вырос на 78% - до $5,7 млрд.

Но такие рекордные денежные вливания венчурных фондов привели к быстрому росту капитализации молодых компаний. Например, $1,2 млрд привлек сервис заказа онлайн-такси Uber и сразу подорожал в 12 раз - до $41,2 млрд. Мессенджер Snapchat, если верить Financial Times, после слуха о возможном привлечении $500 млн инвестиций взлетел в цене сразу до $16 млрд.

Огромные вливания сказались и на фондовом рынке - индекс американской фондовой биржи NASDAQ (где размещаются в основном IT-компании) впервые за 15 лет превысил отметку 5000 пунктов. Но невольно аналитики начинают проводить параллели с кризисом 15-летней давности, когда молодые компании быстро привлекали серьезные инвестиции и проводили рекордные IPO. Тогда все это закончилось финансовым кризисом, который прозвали потом «пузырем доткомов».

Вот и сейчас некоторые эксперты открыто говорят, что рынок высоких технологий ждет повторение ситуации 2000 года. Глава Euro Pacific Capital Питер Шифф уверен, что в надувании нового пузыря виновата Федеральная резервная система США. «Если бы не запущенная ФРС программа количественного смягчения и сниженная ключевая процентная ставка, успех NASDAQ был бы куда более скромным. Мы подняли рынок с помощью искусственных подпорок, а вот поддерживать его без них не сможем», — считает эксперт.

Другие эксперты напротив, говорят, что пузырь доткомов не повторится. Например, главный аналитик Phoenix Financial Уэйн Кауфман уверен, что с того времени рыночные условия сильно изменились, поэтому повторения пузыря ждать не стоит. «Сегодня у компаний чистая прибыль при пересчете на одну акцию в среднем выше цены этой акции в 19,6 раза! К тому же в 2000 году у рынка не было возможности свободно вывести потоки наличности и отсутствовала дивидендная доходность», — считает он.

Но Шифф настаивает на своем: новый пузырь уже образуется и может скоро лопнуть. «На рынке огромное количество ярких имен, которые слишком позитивно воспринимаются рынком. Взять ту же Uber — оценка рыночной стоимости компании просто абсурдна! Да и большинство подобных проектов не соответствуют своей миллиардной рыночной капитализации, ведь на самом деле они не генерируют и никогда не будут генерировать серьезную прибыль», — говорит эксперт.

Что касается российских высокотехнологичных компаний, то они сильно не пострадают, если этот технологический пузырь лопнет, ведь они уже понесли ощутимые потери из-за кризиса отечественной экономики. А успешные российские стартапы всегда могут переместиться за рубеж.