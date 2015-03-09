Греция открыто шантажирует Евросоюз: угрожает мигрантами и референдумом

Новости сегодня из Афин приходят довольно интересные. Местная пресса сообщает, что в попытке добиться смягчения позиции ЕС по поводу греческого финансового долга Греция пошла на откровенный шантаж. Правительство страны обещает выдать проездные документы десяткам тысячам беженцев, среди которых могут быть и джихадисты, пишет федеральное агентство новостей. Собственно об этой угрозе на заседании партии «Независимые греки» заявил министр обороны страны Панос Камменос.

«Если вы (ЕС) нанесете Греции удар, то вы должны знать, что мигранты получат проездные документы и отправятся в Берлин», — заявил он.

В таком случае Европе самой предстоит нести ответственность, если среди этих беженцев окажутся боевики из террористических организаций. Приблизительно такие же угрозы недавно озвучил и замминистра внутренних дел Греции. В свою очередь, в ответ на такой шантаж профсоюз немецкой полиции призывает европейских политиков в экстренном случае исключить Грецию из Шенгенской зоны.

Издание MarketWatch пишет сегодня, что греческие чиновники заговорили также о референдуме, на котором решится вопрос — принимать ли условия Европейского Союза по дальнейшей помощи их стране? "Мы можем вернуться к выборам. Или референдуму... Министры моей страны «не клеятся» к своим местам", - сказал министр финансов Греции Янис Варуфакис итальянской газете Corriere della Sera. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас также намекнул на возможное принятие каких-либо решений с народом. "Если бы мы провели референдум завтра с вопросом: "Вы хотите уважения вашего достоинства или продолжения этой недостойной политики?", то все бы выбрать достоинство независимо от трудностей, которые будут сопровождать такое решение", - сказал Ципрас изданию Der Spiegel Magazine.