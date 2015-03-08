Анекдоты про трейдинг

Трейдер и юмор.

Безработного трейдера, торгующего на базаре картошкой, всегда легко узнать – у него две цены: на покупку и на продажу.

Жена дэй-трейдера жалуется подруге:

— Знаю теперь, какими акциями занимается мой благоверный.

Слышала вчера, как он по телефону говорил, что РАЯ – на боку, и позу менять не будем.

Встречаются брокер с клиентом-трейдером.

Брокер:

— Слушай, это правда, что ты недавно крестился?

— Да.

— Что, докатился, уже не можешь без высших сил?

— Я поговорил с батюшкой, он обладает таким даром убеждения! Поговори с ним, сам убедишься.

Брокер заходит в церковь. Час его нет, два. Наконец, выходит довольный.

Трейдер:

— Ну???

— Батюшка таки подписал брокерский договор…

— Пожалуйста, не закрывайте позицию по маргин колу, я бывший брокер.

— Именно по этому и закрою, я бывший трейдер.

У математика спрашивают :

— какова вероятность того, что выйдя сейчас на улицу вы встретите Наполеона ?

Математик обложился справочниками, калькуляторами, компьютерами, заперся на три дня в комнате и дал ответ :

— приблизительно 0.000001 процента.

Тот же вопрос задали трейдеру со стажем. Ответ последовал незамедлительно :

— 50 на 50, либо встречу, либо не встречу.

Фирма Equis выпустила смазку для скользящих средних больших периодов. Теперь МА с периодом более 100 скользит намного лучше. По заявлениям руководства фирмы выпуск смазок для скользящих средних меньших периодов планируется в середине-конце 2000 года. Акции компании подскочили на 6 пунктов.

У аналитика спрашивают :

— Скажите, а ваши прогнозы всегда совпадают ?

— Конечно, всегда, только даты иногда не совпадают…

Умирает старый брокер. Собрался консилиум врачей. Обсуждают :

— Сейчас у него температура 38.9. Когда дойдет до 41, скорее всего он умрет.

Старый брокер приподнимается и из последних сил говорит :

— На сорока с половиной продавайте.

Идут отец (трейдер) и сын по зоопарку.

Сын увидел гориллу и говорит

— Папа, смотри, трейдер!

— ???????

— Заросший, небритый, и мозоль на ж….

Сидит старый трейдер перед монитором, работает. Там два пункта сшибет, тут пять, и так целый день.

Подходит к нему молодой трейдер и давай его критиковать:

— Да как ты работаешь, да у тебя никакой системы, да все что ты делаешь это фигня, галимый пипсинг…

Поворачивается к нему старый трейдер и говорит:

— Знаешь, надоело быть умным, деньжат хочется.

– Что такое фьючерсная торговля у первобытных людей?

– Обмен двух топоров на шкуру не убитого медведя.

Аналитики, дающие прогнозы, делятся на два класса:

— Тех, которые не знают, что произойдет.

— Тех, которые не знают, что они этого не знают.

Сидят выпивают два трейдера.

1 трейдер: А что такое логика?

2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы…Ты купишь или продашь?

1 трейдер: Куплю!

2 трейдер: Вот это и есть логика.

Выпили ещё…

1 трейдер: А что такое диалектика?

2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы…Ты купишь или продашь ?

1 трейдер: Конечно куплю!

2 трейдер: Нет! Удачный трейдер, он потому и удачный, шо против тренда не лезет. Нужно дождаться конца отката, а потом продать. Вот это и есть диалектика.

Выпили ещё…

1 трейдер: А что такое философия?

2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы, уровни побиты … Куда цена пойдёт ?

1 трейдер: А хр… его знает!

2 трейдер: Вот это и есть философия.

У врача:

— на что жалуетесь?!

— “трейдю”…

— и как часто с вами такое происходит?

— круглые сутки, однако…

В баре:

Пьяный трейдер в баре подзывает к себе сочную блондинку.

— Милочка, что ответите мне, если я предложу за вечер 100 баксов?

— Ответ будет <ДА>.

— А что, если я предложу только 10 баксов?

— Ты меня за кого принимаешь? Естественно <НЕТ>!!!

— Хм, я всего лишь измеряю спрэд.

Старый аналитик молодому:

Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится.

Аналитики…

Из всех специалистов только они могут обеспечить себе прекрасную жизнь, ни разу не оказавшись правыми на протяжении всей своей профессиональной деятельности.

Ура! Угадал точку входа…

… Эх, ошибся с направлением.

Биржа – дальнобойное орудие… Даже не увидишь кто тебя обобрал

Первое Правило Биржи. Кто знает – не говорит, кто говорит – не знает.

Второе Правило Биржи. Если все думают, что цены поднимутся – цены не поднимутся.

Два трейдера отправились в путешествие на воздушном шаре. Вдруг налетел сильный ветер, и приятели сбились с курса. Спустившись до высоты 20 метров, они увидели внизу человека:

— Эй, приятель, скажи, куда мы попали?

— Вы на воздушном шаре в 20 метрах над землей.

— Ответ абсолютно точный и совершенно бесполезный. Похоже, мы встретили биржевого аналитика?!

— Да. А вы, наверно, трейдеры, вы никогда не знаете где находитесь.

В финансовую компанию на работу устраивается новый трейдер. На собеседовании его спрашивают:

— Почему Вы были уволены с предыдущего места работы?

— По состоянию здоровья.

— Чем болели?

— Болел мой шеф, а не я. Каждый раз, когда он видел результаты моей работы, ему становилось плохо. Долго так не могло продолжаться, кто-то из нас должен был уйти.

Наши дни. Экскурсия по Вашингтону (округ Колумбия).

Экскурсовод показывает на историческое место и говорит, что в свое время Джордж Вашингтон перебросил в этом месте через реку доллар.

Один из туристов, посмотрев на реку, гневно восклицает:

— Никто не может перебросить монету через реку в этом месте!

— Надо вам напомнить, что в то время доллар летал гораздо дальше!

Биржевая статистика похожа на купальник: то, что она открывает – очень важно.

Но то, что она скрывает – гораздо интереснее.

Встречаются два трейдера. Один другому:

— Дай взаймы 100 баксов.

Второй, порывшись в кошельке достает 50, отдает и говорит:

— На вот, но у меня только 50.

— Хорошо, давай 50. А 50 должен будешь!

Чем различаются два государства – США и Афганистан?

Одно – дикое, варварское, террористическое государство, управляемое шайкой террористов, населенное кровожадными ублюдками с полным отсутствием морали, готовое убивать своих противников в любой точке земного шара за то, что их мнение незначительно отличается…

А другое – небольшая горная страна в Центральной Азии…

Напоминание аналитику:

Чем меньше ты скажешь сегодня, тем меньше тебе придется оправдываться завтра.

Рай. Очередь на заселение. Длиннюща-ая…

Вдруг смотрят, идут ангелы, ведут человечка.

Маленького, лысого, дерганого какого-то. И мимо всей очереди прямо в лучший дворец.

Тут Папа Римский с возмущением:

-Какого! Я тут, понимаешь, Папа, весь из себя праведный, наместник Божий, а Вы перед меня в лучшие аппартаменты каких-то грешников расселяете!

А ему Архангел отвечает:

-Тут, понимаешь, Пап римских и без тебя – что собак нерезаных, а честный брокер первый раз попался…

Однажды аналитик приехал в деревню. И увидел большое стадо овец, которое пас хозяин. Подойдя к нему, аналитик предлагает:

— Хозяин. Давай поспорим на одну из овец, что я за 2 минуты пересчитаю все твое стадо.

— Давай.

— Там ровно 1264 овец.

— Правильно, забирай.

Аналитик забирает, и начинает уходить. И тут пастух догоняет, и говорит:

— А хочешь, я скажу, кто ты?

— Попробуй.

— Ты – биржевой аналитик!

— Поразительно, а как ты догадался?

— Я тебе расскажу, но сначала поставь на место мою собаку!

-Купил доллары …

-А че не евро?

-Доллары дешевле!

Биржа – очень таинственное место. В одно и то же время один покупает, другой продает, и оба чувствуют себя очень умными!

Трейдер сидит в баре.

Перед ним два гранёных стакана: один с водкой, другой с коньяком.

Выпьет водки – потом выпьет столько же коньяку. И снова: глоток водки – глоток

коньяка.

Его спрашивают:

— Зачем вы водку коньяком запиваете?

Он отвечает:

— А у меня сегодня боковик…!

Брокер звонит клиенту:

— У меня для Вас две новости, одна плохая, другая хорошая. Начну с плохой: Вашу позицию закрыли по стоп-лоссу…

— А в чём хорошая?

— В этот день объёмы были совсем маленькие!

Профитная позиция – текущая позиция в плюсе (unreal). Временное состояние позиции перед переходом ее в перспективную.

Перспективная позиция – текущая позиция в минусе (проза жизни). Как правило, стремится к Stop Loss’у, Стоп-лосс.

Скальпер – это краткосрочный инвестор, вкладывающийся в акции на пять минут.

Как отличить трейдера от обычного человека?

У него красные пальцы! – съехала крыша и придавила!

На бирже легко можно сделать небольшое состояние, если с собой принесёшь большое.

Звонит один трейдер другому:

— Алло, попросите, пожалуйста, Васю.

— Это Вася.

— Вась, привет, это Коля, как дела?!

— Привет, хорошо!

— Ой, простите, я, кажется, не туда попал…

— Папа, а как правильно писать: экономика возрошдается или возрождается?

— Через «ж», конечно. И пишется…, и возрождается…

Новость ленты Доу Джонса:

На российской бирже введен аналог американского индекса NASDAQ. Под названием «А НАС – ТАК!»

Аналитики отвечают на вопросы не потому, что знают на них ответы; они отвечают потому, что их спрашивают.

Новенький счастливый клиент инвесткомпании после заключения договора вылетает окрыленный на улицу, видит гадалку, протягивает ладонь:

— Погадай-ка мне, милочка!

Цыганка, глядя на руку:

— Да что тут гадать: поздно уже…

Правила Мерфи для трейдинга:

Правило №1 – Правильно выставленный ордер не срабатывает.

Следствие к правилу №1 – Если ордер сработал, значит он был выставлен неправильно.

Правило №2 – Открытие позиции по тренду способно развернуть рынок в противоположную сторону.

Следствие к правилу №2 – Не факт, что открытие позиции против тренда тоже способно развернуть рынок, скорее наоборот, тренд усилится.

Когда график идет против открытой тобой позиции, не надо отчаиваться… Нужно просто перевернуть монитор.

Market-maker – к сожалению тоже недостижим для трейдера. Главная задача маркетмейкера – открыть позицию трейдера со слипом или не открыть вообще, а также, уберечь таргет от посягательства трейдера. Для этого применяется fast market, frozen system и полное незнание русского языка. Спор с маркетмейкером автоматически увеличивает слип в следующей транзакции.

Начинающий трейдер, подходит к старому опытному:

-Какой самый лучший индикатор, ну что бы показывал где продавать, где покупать, а где закрываться и чтоб всегда прибыль приносил…

-Мозг…

Самый низкий курс доллара был зафиксирован однажды на Чукотке, где за 1 доллар местные жители вообще ничего не давали.

Инвестор спрашивает своего финансового консультанта:

— Действительно все мои деньги пропали? Все до копейки пропали?

— Почему же пропали?! Просто они теперь принадлежат кому-то другому.

Пункт – их надо собирать, беречь, экономить и не терять, что по определению нереально. Плюсовые пипсы составляют профит и лечат стейтмент. Минусовые пипсы осложняют здоровье трейдера и его отношения с инвестором.

К вопросу о оборотнях…

-Как стать успешным трейдером?

-Вас должен укусить успешный трейдер.

Два трейдера:

— До сих пор спать не могу после того кризиса.

— А я сплю как ребенок.

— Не может быть!

— Да, каждый час просыпаюсь и плачу!

Армянское радио:

-Какой самый лучший выход из российского кризиса?

-Шереметьево-2

Помимо огня и движущейся воды есть еще одна вещь, на которую человек может смотреть бесконечно: это изменение цен на рынке акций.

Аналитик – это специалист, который завтра будет знать, почемуто, что он предсказывал вчера, сегодня не случилось.

Клиент брокеру: “Мо-мо-же-жет д-д-дадите п-п-плечо 40?”

Брокер: “Даже не заикайтесь…”

Телефонный разговор.

— Алло, это Международный Валютный Фонд? Мы просили перевести деньги…

— Хорошо, переводим. “Деньги” – это “mоnеу”.

Трейдер – ненормальный человек, потому что верит в чудо.

Нормальные люди обычно в чудеса не верят.

Фондовые биржи в панике – Молдавия опять взвинтила цены на укроп.

У меня на счету в банке лежит довольно приличная сумма.

Это, конечно, хорошо – но есть один минус… перед первой цифрой.

Stop Loss – Стандартный выход трейдера из рынка. Исполняется маркетмейкером

Сидят дедушка с внуком, сок пьют. Заходит мамаша:

— Вы слыхали, американские акции опять подорожали.

Дедушка:

— А ты наши акции покупай, нашим-то с чего дорожать?

Хорошими трейдерами становятся люди двух типов:

1. гениальные, которые знали, что биржевая торговля – прибыльное дело, и

2. абсолютно тупые, которые даже не знали, что успешно торговать на FOREX невозможно…

Товарищ верь – придет она,

на рынок третья волна…

— Папа, я хочу быть трейдером.

— Только чеpез мой тpуп.

— Ну, в общем то я уже слил 100 штук на форексе…

Трейдера призвали в армию…

И бросили сразу в горячую точку…

Там собирает их группу командир и говорит – “за каждую принесенную голову духа я буду давать вам по $50″.

К вечеру все возвращаются, а трейдера то и нету…

Ну, решили уже, что убили где-то, оплакали его и забыли.

Тут… через неделю подъезжает грузовик, за рулем трейдер, а кузов – полный голов духов.

Все в шоке!!! Командир слегка оправившись от шока говорит:

— Слушай, у нас столько денег то не будет.

Давай хоть не по 50, а по 25 я тебе заплачу.

А трейдер ему: – НЕЕЕЕТТТ!!! Никак не могу – сам по 40 брал…

Собака – друг человека…

Брокер – враг человека… хотя и собака!

Трейдер Бармену: – Еще 100 грамм инвестиций, и я – недвижимость!

Сын приходит к папе банкиру и спрашивает:

-Папа вот скажи ты банкир, тебе люди деньги приносят на хранение, а откуда твоя то выгода. Ты же возвращаешь их по первому требованию.

Папа банкир отвечает:

-Вот смотри сынок- я сало у тебя взял и в холодильник положил. Ты приходишь и требуешь его назад, я его тебе возвращаю, а пальчики то жирные остались.

Ничто так не укрепляет доверие между партнерами, как 100 % предоплата.

Нет ни одной модели, которая предсказывала бы направление движений курсов валют существенно лучше, чем это можно сделать путем подбрасывания монеты.

Большие деньги развращают, маленькие – озлобляют.

Хочу много, много, много средних денег.

Хоронят трейдера, умершего на работе от разрыва сердца.

В процессии идут товарищи по работе, и один из них говорит другому:

— А вот если бы покойничек на десять минут дольше пожил, точно бы на Лося напоролся.

Нью-Йорк. Полдень. Жара.

Старый еврей Мойша торгует семечками на мраморной лестнице Bank of New York.

К нему обращаются: “Мойша. Дайте взаймы”.

“Не можно, – отвечает он. – У нас договор с Bank of New York”

“Ах, Мойша, оставте, не может быть у вас уговор, видали – уговор, а ну-ка скажите какой уговор?”

“Я не даю взаймы, а Bank of New York не торгует семечками!”

Биржа. Сверху окнами на зал – комната. Три брокера. Двое носятся, по три телефонных трубки в руках, орут: “Доводи до двух! бери! Скидывай десять и сдавай! Четыре вниз!…” Один, мечтательно глядя в окно:

— Снег падает… Секундная пауза…

— Продавай!!!

— Ты не представляешь, Колян, как тяжело закрыть прибыльную позу!

— И не говори, практически не возможно.

Трудный торговый день закончился и уставший, злой и взъерошенный трейдер встречается в лифте с аналитиком. Трейдер-аналитику(зло):

-Ну теперь ты мне скажешь ззараза, куда мы двинемся? Вверх или вниз?

Два новых русских приехали в штаты и зашли на Биржу.

Стали на смотровой площадке над ямой, а там брокеры мечутся пальцы расставляют, орут…

Один другому говорит удивленно

-Коля, глянь скока братанов наших тута!!! А че ж говорят, что только МЫ дела на пальцах делаем!!! ”

Брокер в отпуске (сидит на берегу Темзы в состоянии полудремы).

К нему подходит его домоуправитель и говорит:

— Сэр, Темза поднялась на 20 пойнтов.

— (Брокер) – Продавать немедленно!!!

Идут с работы два уставших трейдера после напряженного рабочего дня.

Один другому:

-Слушай, так метро уже закрылось!

-Да, а по какой цене?

Проходит трейдер в аэропорту таможенный контроль.

Доходит до него очередь, ну тот достает документы, дает их таможеннику.

Таможенник их внимательно разглядывает, а потом спрашивает: Откуда прибыли?

Трейдер отвечает: Мля, какие прибыли, одни убытки!

Опытный трейдер учит новичка:

— Запомни, открывая позицию, умный человек всегда во всем сомневается.

Только дуpак может быть полностью увеpенным в чем-то.

— Вы увеpены в этом, мэтр?

— Абсолютно.

Встречаются 2 трейдера, один другого спрашивает:

— Ты вообще кто, бык или медведь?

Второй посмотрел на него грустными глазами и говорит:

— Да козел я, козел…

Не зная покоя и отдыха

При лунном и солнечном свете

Мы делаем деньги из воздуха

Чтоб снова пустить их на ветер.

Купил РАО, продал РАО, квартиру, машину…

Биржевого маклера просят рассказать, в чем суть биржевой игры.

— Представьте себе, – говорит тот, – что вы покупаете пару кроликов и сажаете их в одну клетку.

Через некоторое время у вас уже шесть кроликов.

Вы покупаете клетку побольше и пересаживаете их туда.

Еще спустя некоторое время у вас этих кроликов уже двадцать.

Прикупаете еще кроликов и скоро у вас их станет больше сотни.

— Как просто! – удивляется собеседник.

— Да-а… А потом вдруг наводнение, и все ваши кролики погибли и вы мучаетесь с утра до ночи с мыслью:

-Черт возьми, почему я не купил зеркальных карпов!

Маленький трэйдер по ЕВРО открылся,

Все хорошо тока трэнд изменился,

Долго потом он давил на мыша,

Нет тут не светит уже нишыша!

Трейдер в казино.

На рулетке 3 раза подряд выпадает красное.

Трейдер: – Хм, да это тренд!

Три финансовых аналитика на охоте.

Видят большого оленя.

Один целится, стреляет, промахнулся – на метр влево.

Второй – целится, стреляет, не попал – на метр вправо.

Третий аналитик, не стреляя: “Ну, в среднем мы его убили!”

Трейдер трейдеру:

— Сколько будет дважды два?

— А мы продаем или покупаем?

Объявление:

Финансовая компания: проводим мониторинг, маркетинг, факторинг, форфейтинг, организуем трейдинг, маржинг, клиринг, даем в лизинг, обеспечим консалтинг, также объегоринг, стибринг и свалинг.

С биржи выходят два трейдера, один в одних трусах, другой совсем голый. Голый говорит тому, что в трусах:

-Вот Вася, за что я тебя уважаю, ты можешь вовремя остановиться.

История из жизни трейдера:

Просыпаюсь я как-то утром, смотрю – тренд стоит как из ведра.

Ну я, понятно, в лонг… и резистанса никакого, ну держу, понятно позицию, чуствую – пора профит делать. А мне:

-Куда… еще и разворотной фигуры то никакой не было…

Ну я дальше, терплю, до двойной вершины дотягиваю… А мне:

-Еще чего задумал, а голову-плечи кто делать будет – Пушкин?

В общем еле профит сделал, устал как черт, даже на торги не пошел.

Маленький трейдер решил пипсовать,

Cтоп не поставил, стал профита ждать,

Брокер до слез хохотал, паразит,

Глядя как тает его депозит.

Он-лайн торговля – замечательная штука! Теперь можно получить маржин-кол в 5 раз быстрее, чем раньше!

О, этот кэрри трейд!

— Я вас так понимаю!

— Нет, не понимаете!

— Прекрасно понимаю.

— Не понимаете, у вас даже депозита нет.

— Вчера ещё был!!!

Однажды в здании биржи шел ремонт.

Строители стучали молотками, что-то пилили, а потом начали монотонно и часто колотить чем-то тяжелым.

Казалось, кто-то топает.

Только что открывший длинную позицию трейдер поинтересовался:

— Что за медведь там долбит?

— Это с биржи уходят быки!.. – ответили ему.

Когда идешь на бой с быком

Смотри хоть изредка назад

Чтоб от медведя молотком

Не получить пинок под зад.

Диалог двоих:

— ты кто?

— я финансист, я считаю деньги.

— а-а-а, а я их имею

Из прогнозов аналитиков:

“… будем падать до тех пор, пока не вырастем…”.

“… сейчас на рынке понижательная коррекция, в рамках повышательного тренда, укладывающегося в боковое движение рынка …”.

Трейдер пришел к хироманту:

— Вы ведь определяете будущее по линиям?

— Да, конечно, все определяю: прошлое, настоящее и будущее.

— Отлично, – сказал трейдер и выложил перед ним стопку распечаток биржевых графиков.

Клиент – инвестиционному консультанту:

— Я хотел бы вложить мои деньги в налоги, я слышал, что они очень скоро будут расти!

Первое место на всероссийском конкурсе анекдотов присуждено Центробанку за фразу его председателя:

-Ситуация в банковском секторе стабилизируется и очень скоро вкладчикам опять будет нечего терять!

Печальный трейдер сидит за столиком в баре и задумчиво глядит в рюмку.

В бар заходит верзила, подходит к его столику и нагло выпивает его рюмку с виски.

Трейдер поднимает несчастные глаза и говорит верзиле:

— Ну зачем ты выпил мою выпивку, ну зачем???!!!

Верзила немного смущенно отвечает:

— Когда у меня будут деньги я куплю тебе новую, да ты не расстраивайся…

— Как мне не расстраиваться? Все мои акции обвалились, я еду в банк и узнаю там, что он обанкротился, а когда я выхожу из здания банка, то еще и вижу что мою машину угнали!

А сейчас ты выпил мой ЯД и я вообще не знаю что теперь делать…

Хорошими трейдерами становятся люди двух типов:

гениальные, которые знали, что биржевая торговля – прибыльное дело ,

и абсолютно тупые, которые даже не знали, что успешно торговать на FOREX невозможно…

Да что-ж опять-то за пробой фрактала по Демарку через Фибоначчи!!! – Подумал трейдер, и грязно выругался…

Инвестор поручил свои деньги одной Управляющей компании.

Прошло время, решил поинтересоваться.

Клиент: ну как наши успехи?

Управляющий: “ужасные были условия работы, но мы справились. Фондовый рынок мог продавить нас дважды и трижды до нуля и мы могли бы потерять все не один раз, но мы с блеском вышли из ситуации, потеряв все ваши деньги за один раз.

Могло быть еще хуже.

Другими словами, вы нам ничего не должны. Мы вам тоже. Спасибо за сотрудничество. С вами так приятно было работать. Ждем вас снова.”

Долгосрочная инвестиция – это краткосрочная инвестиция, которая быстро не смогла окупиться.

Трейдера вызывает налоговый инспектор…

Инспектор:

-За последний год ваш доход составил 54 тысячи рублей. Но по нашим сведениям 3 месяца назад вы построили виллу, общей стоимостью в три миллиона евро!.

Трейдер, не моргнув глазом:

-Я все расскажу… Три месяца назад поехал я на рыбалку… один.

И поймал Золотую рыбку… Загадал виллу… в 3 миллиона евро…

Рыбка исполнила, а я ее отпустил – все по честному…

Инспектор, в шоке смотрит на трейдера…

Трейдер возмущенно:

-Вы что не верите мне??? Ну поехали виллу покажу!!!”

Брокер – человек, находящийся с правильной стороны телефона.

Трейдер пригласил своих соседей на ужин.

За ужином он поинтересовался, чем же они зарабатывают на жизнь.

Семилетний Миша вскакивает и радостно кричит:

— Мой папа – классный рыбак!

— Мишенька, почему ты называешь папу рыбаком, он же брокер?

— Каждый раз, когда мы приходим к нему на работу, то видим одну и ту же картину.

Папа разговаривает по телефону, а когда кладет трубку, то смеется, потирает руки и приговаривает: “Ну вот, я поймал еще одну рыбку!”

Стоп лосс – это размер заранее определенного убытка, при котором трейдер еще в состоянии себя контролировать.

Из дневника трейдера:

8.00 – завтрак

9.00 – открытие позиций на 1.000

10.00 – доливка.

11.00- закрытие позиций

12.00- вывод 1.000.000

13.00 – получение денег в банке

15.00- праздничный обед

И так всю неделю.

Скукотища……

Трейдера спрашивают:

— Скажите, пожалуйста, вас ваша работа удовлетворяет?

— Вы знаете, иду на работу: девки хорошие, хочется ..

Иду с работы, те же девки, но уже не хочется. Значит, удовлетворяет.

Хочешь ворочать миллионами?

Устраивайся на монетный двор грузчиком.

— Что общего у форекса и секса?

— Три буквы.

— ???

— “екс”. А вы о чем подумали?

В связи с падением курса доллара правительство США решило поддержать инициативу Ирана и отказаться от расчетов в зелененьких бумажках.

Так Китай, Япония и Россия стали самыми большими в мире держателями нумизматических коллекций.

Однажды, сообразили на троих:

лесник, сторож зоопарка и валютный трейдер…

И ведь нашлись, нашлись же общие темы для разговора!

Работа трейдера сродни работе охотника: если повезет, можно поиметь лося…

А если не повезет – ну так не повезет…

Трейдер устроился капитаном на шикарный лайнер.

-Капитан, капитан! Айсберг по курсу корабля!!!

-Айсберг? по курсу корабля? нет-дорого….

— Сегодня просто день такой: даже доллар – и тот упал, – смущённо оправдывался трейдер перед своей девушкой.

Для российского трейдера неудача – это только повод выпить, а удача – это ещё и возможность хорошо закусить.

Аналитическая фирма открыла филиал в деревне. Приходит к ним крестьянин и говорит:

— Что мне делать, у меня куры дохнут?

— А вы их кормите?

— Да. Пшеницей.

— А вы подсолите пшеницу.

Через неделю приходит снова:

— Я пшеницу подсолил, а они все равно дохнут.

— А вы их поите?

— Да. Водой.

— А вы подсластите воду.

Приходит крестьянин к ним третий раз:

— Я пшеницу подсолил, воду подсластил, а куры все подохли.

— Все – все? Жалко. А у нас еще много для вас хороших советов.

Технический анализ – вид гаданий, который практикуется трейдерами для того, чтобы предсказать поведение рынка.

Приходит сын трейдер к матери:

-Мама, мне сказали, что я шизофреник

-Ну что ты сына, кто тебе такое сказал?

-Болинджеры… После того, как я RSI’айку зафильтровал через ФНЧ,

кинул на нее веера Фибоначчи, и наложил на все это Экспоненциаьные мувинги,

форсированные по амплитуде, взвесив их по объему в моменте.

Сидят на скамеечке два трейдера потягивают пивко.

Мимо проходит симпатичная девушка, они, заметив её, говорят:

-Ваууу… Ты посмотри, какой график!!!

-Да ты на бар, на бар посмотри!!!

-Дааа… Я бы зашел в лонги!!!

-А я бы зашортил…..

Объявление:

Примем на работу трейдера, пол и возраст значения не имеют, зарплата – очень высокая, свободный график работы, отпуск – в любой точке земного шара, в любое время. Условие: Покупать дешевле, продавать – дороже.

Заняться ли мне трейдингом? – спросил как то начинающий у опытного трейдера.

Займитесь, – ответил тот. – Если выйдет – станете богатым человеком, если не получится и все потеряете – философом.

Умирает старый трейдер, и просит позвать к своему смертному одру брокера и аналитика. Те приходят к нему, а он просит их:

— Встаньте, один слева, а другой справа от моей постели.

Те встают. И тут один из них не выдерживает и спрашивает:

— Мистер, а почему столь странная просьба?

— А я хочу умереть как Иисус Христос – между двух разбоийнков!

Кроме чужих Stop-Loss, есть еще и другие радости жизни.

Специфика работы на Forex:

Когда “деньги делают деньги”, трейдеры рядом со свечками стоят.

Разговор двух трейдеров:

– Слушай, сколько приносит твоя новая торговая система?

– 30$ …

– Вот лох!

– В час…

– Вот сволочь!

Данное руководство подготовленно специалистами движения Трейдеры Талибана для внутреннего пользования.

Поскольку нашей террористической организации постоянно требуются деньги, мы научились зарабатывать их на валютных рынках.

Ниже мы описываем рекомендации для получения стабильного профита.

Нашими специалистами выявлено, что для движения рынка на 100 пунктов, необходим терракт с использованием заряда эквивалентом не менее 50 кг тротила.

Помните, Trotil is you friend!

Для более крупного движения необходим как минимум один (лучше 2 или 3) самолета, эквивалентных Боинг-747.

Интрадейщику пипсовщику не надо думать!

Ему некогда думать…

Ему вообще вредно думать…

Ему надо быстро принимать решения!

Трейдинг – это постоянное движение: кто-то шевилит мозгами, кто-то хлопает ушами…

Аналитик приходит на деск (отдел, где сидят дилеры и обслуживают клиентские сделки) и говорит:

— Ребята помогите, я вот пишу-пишу про рынок, а все говорят, что я ничего не понимаю потому, что ни разу в жизни не купил ни одной акции.

А трейдер ему отвечает:

— Ну, иди сюда. Нажми вот эту кнопочку… Вот ты и купил свою первую акцию. Теперь никто не будет тебе так говорить. Ступай, Сашенька, ступай.

Сидят два трейдера молодой и опытный.

Молодой:

— Как думаешь, куда рынок пойдет?

Опытный:

— Вверх или вниз – не знаю, но точно знаю, что вправо.

Из отчетов аналитиков:

Сегодня, в ходе очередного обвала на фондовом рынке США, резко подорожали акции производителя револьверов компании Смит и Вессон.

Также на товарных рынках отмечался резкий рост продаж пеньки и мыла…

Встречаются два приятеля.

У одного фингал на пол лица и рука в гипсе.

— Что с тобой?!

— Да, друг-трейдер на корпоративку позвал, ну я тост и сказал…

-И что сказал?

-”За три лося” сказал…

Мой брат с детства хотел стать трейдером.

А я – врачом, чтобы вылечить брата.

Хороший трейдер знает заранее, что он будет делать, когда цена пойдет “не туда”.

Плохой трейдер заранее не знает что будет делать, он думает, что когда цена придет “не туда”, тогда он и решит, а щас нечего и голову ломать.

Очень плохой трейдер твердо знает, что цена “не туда” никогда не пойдет.

Трейдер приходит к знакомому и просит очень крупную сумму:

— Зачем тебе столько?

— Я знаю способ, как заработать на Forex. Мне правда не хватает немного.

— Ну у тебя же 2 вышки за плечами, знаешь теорию вероятностей, а рассуждаешь, как мальчишка. На рынке Forex невозможно заработать!!!

— Давай заключим пари, ты мне покупаешь бутылку дорогого коньяка, если я разбогатею.

Через полгода трейдер приходит за коньяком.

Друг удивленно спрашивает:

— Но как тебе удалось разбогатеть?

— Я купил Дилинговый центр

Объявление:

В магазин “Всё для трейдера” поступили в продажу бубны! Ассортимент огромен, наши цены Вас приятно удивят!

Если бы вы купили на $1000 акций Дельта Эйрлайнс год назад,

сейчас стоимость вашего пакета была бы – $194,

с Фанни Мэй у вас бы осталось $2,50,

а с АИГ – менее $15.

Но если бы вы тогда купили на $1000 пива, выпили его и сдали аллюминиевые банки, у вас имелось бы $214 наличными.

Пятница, убитый горем трейдер заходит в аптеку:

— Я слышал у вас есть свечи, дайте мне пожалуйста.

— Вам каких, от геморроя или противозачаточные?

— Мне белых, и подлиннее…

Трейдер глубокой ночью за компом чувствует прикосновение сзади.

Оборачивается – жена стоит голышом и обворожительно – нежно на него смотрит.

Трейдер:

-Извини, милая, но комп занят…

Вообще, трейдинг – увлекательнейшее и приятное занятие.

Главное – правильно подобрать антидепрессанты…

Трейдер жалуется своему приятелю:

— У меня было все: деньги, великолепный дом, роскошная машина и красивая женщина, которая меня любила. А потом бац! Все разом исчезло.

– Что, серия убыточных сделок? – спрашивает приятель.

– Нет, хуже, жена узнала…

Уолл-стрит…

К Соросу подходит брокер и говорит:

— Хотите, я вас сделаю миллионером…

— Чур меня, чур… – ответил Сорос

Армянское радио:

— Что общего между сперматозоидами и трейдерами?

— И тех и других приходят на работу миллионы, и лишь единицам удается выжить и приумножиться.

Трейдер на пляже.

Hа море приятно смотреть! Смотришь на берег а там – откат за откатом…

Муж сидит за компьютером работает на бирже, жена в это время за столом прострачивает шторы на машинке.

Жена:

— Господи, не в ту сторону..

Муж:

— Бл&… Точно.

Астрологи выяснили, что люди, торгующие на бирже, в прошлой жизни были не только быками и медведями, но и баранами, ослами, черепахами, зайцами, свиньями и другими животными.

Брокер мелкой инвестиционной компании, читая последние финансовые новости, говорит своему коллеге:

— Смотри-ка, еще один финансовый гигант упал, и этот тоже принакрылся, …и тот обанкротился. Так что скоро мы в десятку лидеров войдем.

Последние слова трейдера, сапера, летчика, парашютиста, авто(мото)гонщика,

электрика, дрессировщика львов, укротителя змей и альпиниста:

“Не мешай, я знаю, что делаю!”

Мама говорит дочке:

— Замуж за трейдера ???……боже упаси дочка.

Сегодня он миллионер, завтра нищий.

За аналитика, другое дело! Эти ВСЕГДА В ШОКОЛАДЕ !

Если к Вам в дверь позвонили, и сказали, что пришли с ордером.

Обязательно уточните с каким именно, Stop-Loss или Take-Profit.

Если у звонящих нет ни того, ни другого, дверь не открывайте.

Объявление на дверях ДЦ:

“Дилинговый центр христиан-трейдеров “Благая Весть” объявляет о своей самоликвидации.

Все претензии будут рассматриваться в порядке очерёдности их поступления… сразу же после Судного Дня”

— Папа, а нас коснется финансовый кризис?

— Нет, сынок. Финансовый кризис коснется тех, у кого есть финансы. А у

кого их нет, тем будет просто пи$дец.

Два аналитика устанавливают на дороге щит с надписью “ОСТАНОВИСЬ, КОНЕЦ УЖЕ БЛИЗОК, ПОВЕРНИ ПОКА НЕ ПОЗДНО”.

Мимо них, на огромной скорости проезжает красивая спортивная машина, водитель-трйдер кричит и машет кулаком:

— Грёбаные сектанты, достали вы уже…

Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и громкий бульк-к…

Один аналитик говорит другому:

— Да Вася скорее всего ты был прав и надо было просто написать – “МОСТ РАЗРУШЕН!”

Заходят в офис к брокеру два продвинутых подростка. На стене висят панели с котировками и новостями. Один спрашивает:

— А что это за такой крутой ДиДжей, что даже в ленте финансовых новостей светится, а я и не знаю?

В ответ на немой вопрос сотрудника фирмы посетитель уточняет:

— Ну, вот же у вас на экране написано: DJ BN …

Трейдеры разгадывают кроссворды:

— Падшее существо, пять букв, последняя – мягкий знак?

— Рубль!

Генеральный директор крупной компании решил вручить приз в размере 500 долларов за лучшую идею по спасению денег организации от нарастающего кризиса. Награду получил молодой сотрудник, который предложил сократить размер призовых до 100 долларов.

На биржах России осенняя распродажа! Скидки от 50 %!

Технический аналитик попал в ДТП.

Вызвали ГИБДД.

Замеры, опрос свидетелей и т.д. Инспектор составляет схему происшествия..

Аналитик долго смотрит на листок, то в одну сторону голову наклонит, то в другую и говорит:

Слушай друг, вижу, что надо покупать, только зачем ты на графике машинки рисуешь?

Каждый трейдер думает о завтрашнем дне.

Какое оно будет, это дно?

Чем хорош технический анализ, так это тем, что если график не рисует тройную вершину или голову-плечи, свидетельствующую о развороте, так он нарисует двойную вершину (свидетельствующую о развороте). На крайняк, он нарисует шип, свидетельствующий о (угадайте!!!!) развороте, конечно!

Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков [Нисон Стив] .

Термин “японские свечи” корнями уходят в глубокую древность, времена, когда тех, кто не хотел продавать рис за 10 юаней – делали “висельниками”,

а тех кто покупать – “молотками”. По головам.

Страшное, но интересное было время!

А ещё были “звёзды”, “зонтики”, “пробои”, “захваты за пояс” и прочие орудия пытки.

Несмотря на то, что свечному анализу очень много лет, эта методика продолжает развиваться и в настоящее время.

Так, например уже в нашем веке, в 2004 г, на фоне проводимой Банком Японии валютной интервенции, появился совершенно новый тип свечи – Японская Гемморойная Свеча (можно увидеть 09.03.2004 19.00 на графике USDJPY M15) с длиной тени в 100 пунктов.

В первый день сотворения мира Бог создал свет, а сатана ему назло создал тьму.

На второй день Бог создал секс, а сатана – женитьбу.

На третий день Бог создал брокера, а сатана подумал немного и создал еще одного брокера.

Заработок на Форекс:

500 долларов – нормально.

1000 долларов – хорошо.

5000 долларов – отлично.

20 000 долларов – ну, уже неплохо…

— Доктор, у меня ограниченные умственные способности, помогите!

— А с чего вдруг?

— Ну не знаю… Вот другие трейдеры рассказывают, что у них 100% в месяц и выше выходит. А я еле-еле из лосей вылезаю…

— Ну так и ты тоже рассказывай!