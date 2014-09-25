В ожидании статистики фьючерсы на американские индексы изменились мало

Фьючерсы на индексы США изменились мало, после того, как S&P 500 на торгах в среду показал самый крупный скачок за прошедший месяц. Рынки ждут данных по рынку труда и товарам длительного пользования.

S&P 500 в среду восполнил все свои трехдневные потери (связанными с биотехнологическим и медицинским секторами), благодаря удивительно сильным данным по жилищному сектору.

Данные по обращениям за пособиями по безработице могут предоставить инвесторам некоторое понимание того, что творится на рынке труда. Ожидается, что обращения повысятся.

Также инвесторы будут следить за августовскими данными по потреблению товаров длительного пользования. Ожидается, что потребление снизится до 18 % после регистрации резкого скачка на 22,6% в июле.

Apple на премаркете уменьшила свою капитализацию на 0,7% (теперь акция стоит 101,05 доллара). А вот производитель электроники Jabil Circuit прибавил 3,9% после анонсированного дохода за текущий квартал, превышающего оценки рынка.