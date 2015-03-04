Нефть Brent держится выше $60

Нефть марки Brent чуть снизилась в среду, но держится выше отметки в $ 60 за баррель. Апрельские фьючерсы на Brent сейчас (9.51 мск) находятся на отметке в $ 60,58 за баррель. WTI с поставкой в апреле стоит $ 50,50 за баррель. Поддержку «черному золоту» оказывают авиаудары по объектам нефтедобычи в Ливии и увеличение отпускных цен Саудовской Аравией.

«Это признак того, что цена достигла дна: Саудовская Аравия уверена в росте цен и больше не боится потерять долю рынка», — говорит Тони Нунан, риск-менеджер Mitsubishi Corp (Токио).



В минувшие семь недель Brent дошла со своего шестилетнего минимума выше отметки в 60 долларов за баррель, несмотря на озабоченность глобальной перепоставкой.

Неопределенность в переговорах между ведущими державами и Ираном по ядерной программе оказывают давление на нефтяные цены. Любой признак того, что страны договорятся, может привести к бурному потоку иранской нефти, возвращающейся на мировые рынки. «Иран — это один большой знак вопроса. В этом месяце наступает решающий момент в ходе переговоров», — говорит Нунан.

Еще один фактор, влияющий сегодня на нефтяные цены, - ситуация в США. Данные от Американского Института Нефти во вторник показали, что запасы нефти в стране выросли всего на 2,9 млн баррелей, в то время как прогнозы говорили о 4,2 млн. Переговоры между Royal Dutch Shell и местным профсоюзом нефтяников возобновились во вторник: на американских нефтеперерабатывающих заводах идет крупнейшая забастовка за последние 35 лет. Любой успех в переговорах может уменьшить спред между Brent и WTI, который сейчас близок к $ 10, а в начале недели был примерно $13.