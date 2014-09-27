Трейдер - это снайпер, а не пулеметчик

Интересное сравнение нашел недавно в интернете — автор сравнивает трейдера со снайпером. Мол, оба мастерски владеют оружием (у каждого оно свое, разумеется), обладают чрезвычайным терпением, контролируют свои разум, тело и хорошо переносят стрессовые ситуации. В общем-то, идея интересная и почему бы не разобрать ее подробне?

Действительно, торговля на Форексе очень похожа на работу снайпера. Тут нужно иметь стратегию (это и есть ваше оружие), которую необходимо освоить и постоянно развивать, поддерживать жесткую самодисциплину и контроль.



Использование стратегии — несомненно, самый главный гарант избежать соблазна чрезмерной и неправильной торговли. Конечно, торговля на рынке не настолько стрессовая, как войны, но она тоже требует много сосредоточенности и навыков.

Те трейдеры, которые учатся выбирать свои сделки с холодным разумом, торгующие как «снайперы», как правило, преуспевают в долгосрочной перспективе, в то время как у тех трейдеров, которые действуют как пулеметчики, стреляя во все, что видят (торгуют слишком много), быстро заканчиваются патроны (деньги), и они не достигают своих целей на рынке.

Но как же научиться такой «снайперской» торговле?

Во первых, необходимо четко понять для себя, что «меньше» - значит «больше» при торговле иностранной валютой. Начинающие трейдеры обычно чувствуют, что чем больше, тем лучше: стараются использовать как можно больше рыночных индикаторов, совершать больше сделок, читать и проводить больше анализа и т. д. Какой они получают результат? Почти всегда это чрезмерная торговля.

Действительно, большинство начинающих трейдеров на Форекс, как пулеметчики, тратят свои деньги на все, что они считают подходящей ситуацией для торговли, в результате чего наносят больше вреда торговому счету, чем пользы.

Первый шаг, который нужно сделать, чтобы торговать как снайпер, это по-настоящему признать, что «меньше» значит «больше» в торговле иностранной валютой. Так же, как снайпер терпеливо ждет своей заранее определенной цели, трейдеры должны научиться терпеливо ждать определенного момента, чтобы войти в рынок. Для этого необходимо использовать сигналы, как, например, сигналы ценовых движений, чтобы наилучшим образом использовать преимущество своевременного входа в рынок.

Второй шаг — использовать более высокие тайм-фреймы. Дневные графики должны стать «полем битвы» для трейдера, если он действительно хочет стать снайпером на Форексе. Почему? Потому что дневной график дает наиболее точное представление о движении цен по сравнению с любым другим меньшим временным периодом. Недельные графики также точны, но они не дают достаточно сигналов в течение месяца. Следовательно, они менее практичны для торговли.

Ценность этих сигналов высока, поскольку, в действительности, чем выше тайм-фрейм, тем более вероятным будет появление качественных сигналов. Это основная причина, по которой торговля на более высоких тайм-фреймах резко повышает успех. В торговле иностранной валютой также необходимо искать наиболее вероятные сигналы, которые окажут наибольшее положительное влияние на торговый счет.

Третий шаг — выработать терпение. Есть одна вещь, которой владеют снайперы в армии, - это терпение. Терпение, как «волшебный» ингредиент, позволяет им делать свою работу. Не будьте жадными, если не учиться быть терпеливым трейдером на Форексе, никогда не получится достичь той степени самоконтроля, которая нужна для успеха в качестве трейдера и снайпера.

Четвертый шаг — иметь свою стратегию. Снайпер будет тренироваться в течение многих лет, чтобы обострить и усовершенствовать свои навыки стрельбы. Он точно знает, как выглядит цель и когда нажать на спусковой крючок. По аналогии с этим необходимо тренировать определенную стратегию на Форексе, чтобы точно знать, какие сигналы искать, каждый раз открывая графики. Но чтобы стать действительно мастером, нужно идеально разработать торговую стратегию, потому что без нее вы никогда не реализуетесь полностью в качестве снайпера на валютном рынке.

Освоение торговой стратегии начинается с обучения. Необходимо затратить время и усилия, чтобы освоить одну из стратегий. Нужно быть реалистом - обучение займет время. Если потратить необходимое время и воспользоваться имеющимися возможностями обучения, вы начнете торговать как снайпер раньше, чем вы думаете.

И, наконец, пятый шаг — это разработка «снайперского» торгового мышления. Торговля на Форексе в «снайперском» стиле порождает уверенность и дисциплину. Чем больше стремление торговать как снайпер, а не пулеметчик, тем больше уверенность в торговле и выше дисциплина. Это будет происходить потому, что терпение вознаграждается, и трейдер, видя эти результаты, будет стремиться поддерживать это мышление.

На начальном этапе разработки правильного мышления многие трейдеры терпят неудачу, потому что они не понимают силу терпения и дисциплины. Они действуют как пулеметчики, потому что чувствуют, что контролируют ситуацию. Проблема с этим мышлением в том, что на самом деле не возможно контролировать рынок. Чем больше вы пытаетесь контролировать рынок, тем больше он будет реально контролировать вас. Единственное, что можно контролировать, это контролировать себя, научившись торговать как снайпер, и если вы будете делать это, у вас значительно увеличатся шансы на успех в качестве трейдера на Форекс.



