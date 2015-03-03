Нефть восстанавливается на сильных рынках

Нефть выросла более чем на 1% на торгах во вторник: на момент 17.15 мск фьючерсы на Brent c поставкой в апреле торгуются на уровне 60,82 доллара за баррель (+2,14%), за баррель WTI просят 49,67 доллара (+0,16%).

Brent сегодня вырастала более, чем на 2 доллара перед тем, как снова опуститься чуть ниже $60 за баррель. «Черное золото» оправилось от самого крупного падения за последний месяц, которое произошло вчера.

Конкурирующие силы в Ливии сегодня наносили воздушные удары друг по другу: был затронут нефтяной терминал и аэропорт. Это косвенно помогло нефти вырасти в опасениях за поставки c Ближнего Востока.



Нефтяные месторождения — наиболее важные мишени для противников в ливийском конфликте. Силы, претендующие на легализацию Исламского Государства, тоже нацелились на месторождения и трубопроводы (без которых вряд ли это образование сможет стать экономически самостоятельным).

По мнению аналитиков, рынок остается хорошо обеспеченным нефтью, но признаки экономического роста, приходящие из Европы и Азии, обещают рост мирового спроса и оказывают поддержку цене на «черное золото». Немецкие данные по розничным продажам оказались лучше, чем ожидавшийся консенсус-прогноз, а возрождающаяся иена сбила спесь с долларового индекса.

Трейдеры наблюдают еще и так долго ожидавшееся снижение производства: низкая цена на нефть уменьшает возможность инвестирования в производство на Северном море, в России и на американских сланцах. Так, количество буровых установок в США потихоньку снижается.

«Переизбыток — под вопросом, а то, что мы видим, - начало потенциального роста цен на нефть», говорят аналитики в интервью агентству Reuters.