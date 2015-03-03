Лондонская биржа металлов меняет условия работы

Вчера LME разъяснила свои условия реформирования биржевых торгов и торговли металлами. Пересмотрен ряд правил, в работу вводятся новые правовые и материально-технические аспекты. Обновленные условия начнут действовать с 1 июня 2015 года.

Правила направлены на сокращение замедления поставки металла с глобальной сети складов в два раза. Этот шаг — часть широкомасштабной реформы, обусловленной жалобами потребителей на длительные задержки получения алюминия из хранилищ. Еще один фактор реформирования — судебные иски к банкам и сырьевым компаниям по обвинению их в сговоре с целью ограничить поставки через складскую сеть. В октябре биржа выиграла крупную битву в суде, по итогам которой ей было позволено сократить очередь на поставку до максимального срока в 50 дней. Ранее на некоторых складах этот срок составлял до двух лет. На то, чтобы уменьшить действующие очереди до 50 дней, уйдет максимум 2 — 3 года.

LME — самый большой и старый в мире рынок торговли промышленными металлами, ему исполнилось уже 137 лет. В его вчерашнем заявлении было также сказано, что планируется открыть торговлю новыми премиальными контрактами на алюминий с 26 октября.

Консультации по поводу правил, регулирующих физическую поставку, начались еще в ноябре прошлого года. Вчера биржа попросила у своих трейдеров и консультантов очередных советов по уменьшению очередей на складах.



