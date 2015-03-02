Индексы АТР выросли благодаря снижению ставки в Китае

Первый день весны азиатские рынки встретили ростом фондовых индексов. Nikkei прибавил 0,15%; Hang Seng – 0,26%; Shanghai Composite — 0,78%; S&P/ASX окреп на 0,51%.

Напомним, сегодня Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по кредитам и депозитам на 0,25%.



Соответственно, в Китае вырос банковский сектор: к примеру, Bank of China окреп на 0,7%; Bank of Communications — на 0,9%; China Resources Land – на 1,2%.

В Японии все было не так весело: статистика, опубликованная сегодня, продемонстрировала, что капиталовложения местных компаний в экономику выросли очень слабо. А вот совокупные прибыли японских компаний в IV квартале выросли на 11,6% в годовом выражении.

Выросли акции Nippon Telegraph &Telephone Corp(+2,6%) на информации о том, что компания планирует купить одного из немецких операторов дата-центров.