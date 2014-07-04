Рост американских рынков продолжится, а нефть по-прежнему будет уходить в минус

Вчерашние торги на американских биржах закончились очень оптимистично. Обновили свои исторические максимумы S&P 500 (+0,55%) и DJIA (+0,54%). 0,63% прибавил NASDAQ. Стимулом к такому росту послужила благоприятная статистика по рынку труда, опубликованная вчера в США (безработица снизилась до 6,1%: обновился новый минимум этого показателя с сентября 2008 года).

Хорошо сказалась на мировых рынках и вчерашняя пресс-конференция руководителя Центробанка Европы Марио Драги, который заверил общественность, что регулятор продолжит проводить политику, буквально нашпигованную стимулирующими экономику мероприятиями. Яркий образчик одного из таких мероприятий — планирующися долгосрочные заимствования банкам, на сумму, порядок которой исчисляется триллионом евро.

Аналитики высказывают предположения, что следующая неделя будет определяться отчетностью крупных компаний. Если сейчас инвесторы предпочитают вкладываться в IT и биотехнологии, то есть вероятность выхода на первые позиции крупных промышленных корпораций.

Вчерашний день не показал ничего революционного в отношении цен на товарные активы: нефть продолжает скользить вниз.

Укрепление доллара после публикации отчетов американской экономики, скорее всего, будет влиять на активы, которые в нем номинированы.