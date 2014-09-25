Европейские индексы выросли вчера

В среду европейские рынки показали рост. Слабые статистические данные о доверии в Германии подстегнули ЕЦБ к дополнительным мерам поддержки, и на этом фоне акции подросли.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,3% (накануне обвалившись на 1,4%). В среду выросли 13 из 18 рынков Европы, включая основные: FTSE (+0,3%), DAX (+0,7%), CAC 40 (+1,2%).

Что касается отдельных акций, то отлично себя показал горнопромышленник Rio Tinto (+2,4%) после того, как аналитический отдел Morgan Stanley повысили рекомендации для его акций до «выше рынка». Подросла и фармацевтическая компания Merck, окрепла на 1,7%, и тоже на аналогичных новостях (с той лишь разницей, что рейтинг акций поднял Commerzbank AG).

Были и обвалы. Голландский логист TNT Express потерял целых 9,4%, на сообщениях о том, что не может достигнуть целевого показателя операционной маржи из-за сложной ситуации на европейских рынках.

Швейцарская HR-компания Adecco, мировой лидер по подбору персонала, сократила капитализацию на 1%. Виной всему тоже рост неопределенности на рынках региона, который приводит к сокращению объемов найма.