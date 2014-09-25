Фондовая Азия движется разнонаправленно

Азиатско-Тихоокеанский регион показывает сегодня смешанную динамику. Трехмесячные минимумы позади, рынок восстанавливает свои позиции.

MSCI Asia Pacific прибавил к настоящему времени 0,1%. Nikkei продолжает обновлять максимумы и окреп к 9.46 мск на 1,1%; Hang Seng практически не изменился; корейский индекс KOSPI снизился на 0,19%; Shanghai Composite прибавил 0,61%.



На индексы оказала влияние обстановка за океаном: продажи новых домов в США в августе подскочили на 18% и обновили максимум 2008 года. Аналитики ожидали прибавки на 4,4%. Это благотворно повлияло не только на американскую тройку, но и добавило уверенности азиатским биржевым индексам.

Японский индекс вырос в том числе и благодаря тому, что инвесторы активно скупают ценные бумаги: скоро отсечка для выплаты квартальных дивидендов. Китайские акции, торгуемые в Гонконге, может быть, и выросли бы с преогромным удовольствием, вот только лидеры страны подумывают, а не отправить ли в отставку главу национального центробанка. Соответственно, Китай притих (только шанхайский индекс бодро шагает вверх).