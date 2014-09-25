Уолл Стрит снова надела зеленое

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,91%, S&P 500 прибавил 0,79%, Nasdaq окреп на 1,03%.

Американский фондовый рынок хорошо подскочил в среду, полностью нивелировав трехдневную полосу неудач. Акции поднялись выше ключевого технического уровня: краткосрочный импульс определенно улучшается.

Подросли девять из десяти секторов, входящих в индекс S&P, даже здравоохранение и биотехнологии. После оптимистичных данных по сектору жилья подросли и акции коммунальных предприятий.

S&P продемонстрировал самый крупный однодневный рост более чем за месяц и закрылся выше двухнедельного скользящего среднего. Инвесторы начали покупать на падениях предыдущих двух дней, в результате чего наметился серьезный прогресс.

«У нас есть хороший стимул на жилищных данных, которые были не очень оптимистичными в течение последнего времени, и теперь люди покупают недавнее падение», - заявил Тим Гриски, инвестиционный менеджер Solaris Group. - «Это рынок, который продолжает привлекать капитал от других классов активов, сюда инвесторы приходят за прибылью».

Продажи нового жилья резко подскочили в августе, ослабляя беспокойство о жилищном секторе, вызванное в понедельник слабым отчетом о продаже вторичного жилья.

Что касается новостей отдельных компаний, то стоит отметить Bed Bath & Beyond, которая подскочила на 7,3% (это рекорд среди вчерашнего поведения компонентов S&P) после сообщений о прибыли, существенно превысившей ожидания.

Среди всех акций, торговавшихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, 56% закрылись с повышением. Среди компаний, составляющих индекс Nasdaq, в «зеленой зоне» завершили торги 64%.