Мошенничества с бинарными опционами. Проверь свою торговую платформу!

Вашему вниманию предлагаются отрывки из обращения американской Комиссии по торговле Фьючерсами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) к инвесторам. Обращение касается распространенных мошенничеств в отношении торговли бинарными опционами, его полный текст можно найти на сайте Комиссии (ссылка далее в тексте).

Несмотря на то, что большинство предупреждений относится главным образом к американским инвесторам, все упоминающиеся в в статье факты абсолютно правильны, и их необходимо учитывать, начиная отношения с любым нерегулируемым брокером бинарных опционов.

ЖАЛОБЫ ИНВЕСТОРОВ ПО ПОВОДУ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННОГО С ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ

Комиссия по срочной биржевой торговле и Комиссия по ценным бумагам и биржам получили множество жалоб о мошенничестве со стороны веб-сайтов, предлагающих покупку или продажу бинарных опционов через платформы для торговли по Интернету. Их можно разделить на три категории: отказ производить пополнение клиентских счетов или возврат средств клиентам; кража личных данных; манипуляция с компьютерными программами с целью заключения убыточных сделок.

В первую категорию случаев предполагаемого мошенничества входит отказ некоторых компьютерных программ для торговли бинарными опционами по Интернету производить пополнение клиентских счетов и возврат средств после принятия их от клиентов. Такие жалобы поступали, главным образом, от тех клиентов, которые вносили средства на свои счета для торговли бинарными опционами и получали по телефону настоятельные рекомендации от “брокеров” зачислять дополнительные средства на свои клиентские счета. И когда они пытались потом вывести со счета свои первоначальные средства или обещанные к возврату средства, тогда торговые платформы, как утверждают, отменяли запросы клиентов на вывод средств, отказывали в пополнении их счетов или игнорировали их телефонные звонки и сообщения, отправленные по электронной почте.

Вторая категория включает в себя хищение личных данных. Как жалуются некоторые клиенты, отдельные виды торговых платформ, позволяющих совершать операции с бинарными опционами по Интернету, возможно, собирают данные о клиентах, такие как данные о кредитных картах и водительских удостоверениях, для неопределенных целей. Если же данная торговая платформа потребует от Вас фотокопию Вашей кредитной карты, водительского удостоверения или другие персональные данные, не делайте этого.

В третью категорию входят манипуляции с торговым программным обеспечением для торговли бинарными опционами для заключения убыточных сделок. Согласно этим жалобам, данные торговые платформы манипулируют программным обеспечением для торговли, искажая данные о ценах и размерах выплат по бинарным опционам. Когда сделка клиента становится “выигрышной”, срок действия бинарного опциона увеличивается в произвольном порядке до тех пор, пока сделка не станет проигрышной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Помните – большая часть операций на рынке бинарных опционов совершается через торговые он-лайн платформы, которые не всегда отвечают установленным требованиям контролирующих органов США и могут функционировать с нарушением законов.

Не инвестируйте в то, о чем Вы не имеете никакого представления. Если Вы не можете в нескольких словах и на понятном языке

объяснить инвестиционные возможности, тогда Вам лучше пересмотреть потенциальный источник для инвестиций.

Прежде чем инвестировать в бинарные опционы, Вам следует принять следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь, что предложения к продаже и операции по продаже товара, которые будут осуществляться через платформу для торговли бинарными опционами, были зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам. После регистрации инвесторы получают доступ к важной информации о товаре, предлагаемом к продаже, такой как условия торговли. Чтобы

проверить, зарегистрировал ли эмитент предложение к продаже или продажу конкретного товара в Комиссии по ценным бумагам и биржам, воспользуйтесь сервисом

2. Выясните, зарегистрирована ли сама платформа для торговли бинарными опционами в качестве биржи. Чтобы проверить это, посетите веб-сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам в разделе

.

3. Проверьте, является ли платформа для торговли бинарными опционами специализированным фьючерсным рынком. Чтобы выяснить, является ли юридическое лицо специализированным фьючерсным рынком, зайдите на веб-сайт Комиссии по срочной биржевой торговле.