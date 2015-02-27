MSCI Asia Pacific закончил февраль максимальным ростом

В феврале сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона вырос максимальным темпом с сентября 2013 года, прибавив 4,2%. Правда, сегодняшние торги уменьшили его на 0,1%.

Сегодня индексы отдельных азиатских экономик двигались в разных направлениях: Nikkei вырос на 0,06%; Shanghai Composite окреп на 0,4%; S&P/ASX прибавил 0,3%%, а вот индекс Гонконгской биржи, Hang Seng, потерял 0,4%.



Сегодня были опубликованы статистические данные в Японии: экспортные отрасли укрепились, а вот внутренний спрос остается слабым. Промышленное производство выросло до трехлетнего максимума, инфляция замедлилась, розничные продажи упали.

Акции японской финансовой компании Orix Corp выросли на 4,5 после ее довольно нестандартного хода c раздачей подарков всем, купившим ее акции.



Нефтяная компания Inpex Corp снизилась на 1,9% на фоне резкого снижения цен на нефть вчера.

Китайский фондовый рынок ждет ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая начнется на следующей неделе. На этом фоне акции выросли, особенно хорошо себя показали технологический и промышленный сектора.



